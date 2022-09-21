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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسبب أعطال لمستخدميها.. ضبط كمية من بطاريات موتوسيكل مجهولة المصدر فى بورسعيد

ضبط بطاريات موتوسيكل
ضبط بطاريات موتوسيكل مجهولة المصدر بدون منشأ بأحد المخازن بج

شنت التجارة الداخلية وإدارة تموين غرب بمديرية تموين بورسعيد ، حملة مشتركة بناء على تعليمات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد ، وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية على أحد المخازن غرب المحافظة . 

ضبط بطاريات موتوسيكل مجهولة المصدر بدون منشأ بأحد المخازن بجميل بورسعيد

ووردت معلومات إلى مديرية تموين بورسعيد ، تؤكد قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من بطاريات المتوسيكلات مجهولة المصدر استعداد لطرحها بالاسواق . 

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وتم تشكيل حملة بمداهمة المخزن بمنطقة الجميل غرب محافظة بورسعيد، وأسفرت الحملة عن ضبط  ( 150) بطرية موتوسيكل مجهولة المصدر ، وبدون بيانات المنشأ وغير مدون عليها المكونات أو الإنتاج. 

ضبط بطاريات موتوسيكل مجهولة المصدر بدون منشأ بأحد المخازن بجميل بورسعيد

وتبين أن البطاريات تسبب أعطال لمستخدميها نتيجة عدم جودتها، فتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

ضبط بطاريات موتوسيكل مجهولة المصدر بدون منشأ بأحد المخازن بجميل بورسعيد

وشدد وكيل تموين بورسعيد، على استمرار جهود مديرية التموين فى ضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية ، وفى حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.
 

ضبط بطاريات موتوسيكل مجهولة المصدر بدون منشأ بأحد المخازن بجميل بورسعيد
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