تسبب أعطال لمستخدميها.. ضبط كمية من بطاريات موتوسيكل مجهولة المصدر فى بورسعيد

شنت التجارة الداخلية وإدارة تموين غرب بمديرية تموين بورسعيد ، حملة مشتركة بناء على تعليمات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد ، وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية على أحد المخازن غرب المحافظة .
ووردت معلومات إلى مديرية تموين بورسعيد ، تؤكد قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من بطاريات المتوسيكلات مجهولة المصدر استعداد لطرحها بالاسواق .
وتم تشكيل حملة بمداهمة المخزن بمنطقة الجميل غرب محافظة بورسعيد، وأسفرت الحملة عن ضبط ( 150) بطرية موتوسيكل مجهولة المصدر ، وبدون بيانات المنشأ وغير مدون عليها المكونات أو الإنتاج.
وتبين أن البطاريات تسبب أعطال لمستخدميها نتيجة عدم جودتها، فتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
وشدد وكيل تموين بورسعيد، على استمرار جهود مديرية التموين فى ضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية ، وفى حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.