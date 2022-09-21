دورة تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة بدر عن المعلوماتية الحيوية.. صور

أعلنت الدكتورة مايسة عمارة، عميد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه تم إقامة دورة تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن المعلوماتية الحيوية "bioinformatics"، داخل حرم الكلية بالجامعة.

وهى من أهم دورات التقنيات العلمية وأحد الركائز الأساسية لـ"علوم التكنولوجيا الحيوية" سواء فى الدراسة أو مجال البحث العلمى.

وأشارت إلى أن تلك الدورة كانت برعاية الدكتور فوزى تركى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو الأتربى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

أضافت عميد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن الذى أعد الدورة وألقى المحاضرات بها هو الدكتور مجدى خليل الأستاذ بقسم الفيزياء الحيوية.. لافتةً إلى أن الكلية أتاحت إستخدام معامل الكمبيوتر لتطبيق الجزء العملى الخاص بالتدريب؛ لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للطلاب من التدريب داخل الدورة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود فهمى الصبحى، نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن المحاور الخاصة بالدورة التدريبية للمعلوماتية الحيوية "bioinformatics" كانت عبارة عن:

- التعرف على قواعد البيانات البيولوجية العالمية المختلفة.

- مقارنة المحتوى الوراثى بين الكائنات المختلفة بوسائل المعلوماتية الحيوية المختلفة.

- التعرف على قواعد البيانات الخاصة بالبروتينات.

- التعرف على تاثير الأدوية المختلفة على مستقبلات الخلايا لدراسة مدى الفاعلية بإستخدام برامج خاصة.

أفاد نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن الدورة كانت بتنسيق كلاً من: "أمل غانم مدرس مساعد بقسم البايولوجى فى الكلية، رضوى حسين لطفى مدرس مساعد بقسم البايولوجى، آية الله طارق معيدة بقسم البايولوجى، وهند هشام معيدة بقسم البيولوجى".. لافتاً إلى أن الدورة التدريبية حضر فيها عدد كبير من الطلاب حتى يتم إعداد كوادر فنية من خريجى الكلية قادرين على المنافسة فى سوق العمل بهذا المجال سواء "المحلى، الإقليمى، أو الدولى".