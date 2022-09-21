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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه البحيرة: حملات لضبط الوصلات الخلسة وإزالة التعديات على خطوط الشرب

صدى البلد

أعلن المهندس محمد سعيد نشات رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، تشكيل لجان من القطاع التجارى وفروع الشركة للمرور والتفتيش على المشتركين بجميع  فروع ومراكز محافظة البحيرة، لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة والتعديات والمخالفات التى يلجأ اليها البعض هروباً من إتباع الاجراءات القانونية أو لسرقة المياه والاستفادة من خدمات الصرف الصحى دون سداد المستحقات.

واشار "نشأت" أنه تم حصر عدد كبير من المخالفات والوصلات الخلسة ومخالفة شروط التعاقد، وبناءً على ذلك قامت اللجان بالإشراف على قطع التوصيلات المخالفة والتى لم يقم أصحابها بسداد مستحقات الشركة، وتحرير محاضر لهم.

وناشد رئيس الشركه المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الابلاغ حال وجود أى مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن، مؤكداً أن تلك المخالفات تحمّل الشركه عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين وأصحاب وصلات الخلسه حيث ان المياه بمثابة أمن قومى ، ووجه مسؤولى اللجان بضرورة عمل محاضر لجميع المخالفين

وأكد رئيس القطاع التجارى بالشركة أن اللجان قامت بإختيار عينات من قراءات العدادات فى كل فروع الشركة وقامت بمطابقتها على الطبيعة، ولم يقتصر دور اللجان فقط على المتعدين على شبكة المياه بل قامت ايضاً بحصر التعديات على شبكة الصرف الصحى ومباشرة سداد المتعدين لمستحقات الشركة.

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