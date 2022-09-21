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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يشارك في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ بنيويورك

وزير الخارجية في
وزير الخارجية في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الافارقة

شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ CAHOSCC المنعقد على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والذي يرأسه وليام روتو رئيس كينيا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية حرص في كلمته خلال الاجتماع على نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس الكيني على تولي مهام منسق هذه اللجنة التي تعول القارة عليها لتعزيز العمل الإفريقي حول تغير المناخ.

كما استعرض شكرى المحددات التي تستند إليها رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، موضحاً أن المؤتمر يعقد على أرض إفريقية وهو ما يتعين معه أن يعمل على معالجة الشواغل الإفريقية في مجال المناخ، بما في ذلك تنفيذ تعهدات المناخ والتحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر، بجانب التكيُف مع تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عنه، فضلاً عن توفير تمويل المناخ المناسب للدول النامية وخاصةً في إفريقيا. كما أضاف بأن مؤتمر COP27 سوف يتبنى نهجاً شاملاً يضمن الانخراط الفعال من جانب كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى استعراض الوزير شكري لمختلف الفعاليات التي سيتضمنها المؤتمر على نحو يحقق التفاعل المطلوب مع كافة أطراف عمل المناخ ويسهم في الوصول إلى النتائج المنشودة، مشيراً إلى قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ التي ستعقد يومي ٧ و٨ نوفمبر ويشارك بها العديد من الرؤساء والقادة حول العالم، بجانب الأيام الموضوعية التي ستتخلل المؤتمر وتركز على كافة أوجه وموضوعات تغير المناخ، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات التي تتناول عمل المناخ الدولي على كافة الأصعدة.

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