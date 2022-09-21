مؤتمر العمل العربي : ينبغي صياغة رؤية استراتيجية بإعادة هيكلة البيانات الاقتصادية

دعا مؤتمر العمل العربي في ختام دورته الـ 48 بالقاهرة ، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية إلي صياغة رؤية استراتيجية طويلة الأمد تعتمد علي إعادة هيكلة شاملة للبيانات الاقتصادية باتجاه التحول لقطاعات أكثر إنتاج للمعرفة ذات القيمة المضافة وبالتركيز علي بعدها الجوهري الأم (الذكاء الإصنطاعي).

واعتمد المؤتمر تقرير لجنة الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، التي أكدت علي احتضان الدول العربية مشاريع الذكاء الاصطناعي ، والاهتمام بامتلاك الملكية الفكرية لهذه المشاريع وتحسينها من خلال دعم وتطوير مراكز البحث والابتكار،وتمكين الذكاء الاصطناعي علي مستوي الحكومات من خلال دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية لجعلها أكثر كفاءة وشفافية ، دعما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وشدد المؤتمر علي ضرورة تعزيز وتضافر الجهود والشراكات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي ، وبناء الخبرات علي الصعيد الدولي بالتعاون مع الشركات العالمية لاستقطاب المهارات ، والاستفادة من الخدمات غير المسبوقة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي ، ووضع مؤشرات قياس أداء إقليمية للمنطقة العربية ومستهدفات في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لقياس أداء البلدان قياسا قارنا مع دول العالم لمساعدة واضعي السياسات وصانعي القرار علي وضع الاستراتيجيات المطلوبة.

وطالب المؤتمر بتطوير السياسات الخاصة بالبنية التحتية الرقمية والابتكار القائم علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وإيجاد سبل نشر ثقافة استخدام التقنيات الرقمية في المجتمعات العربية ، فضلا عن تطوير التشريعات العربية بحيث تكون قادرة علي استيعاب الخصائص الفريدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، ووضع الأطر التي تكفل الأمن لها من خلال تطبيق معايير جودة الحياة الرقمية .

ووضع إطار معياري للذكاء الاصطناعي يراعي الانتقال العادل وفقا لقوانين العمل وحقوق العمال شامل كافة الضمانات الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية ، وضرورة انعاش العقد الاجتماعي لأطراف الانتاج الثلاثة يلعب فيه الحوار الثلاثي دورا رئيسيا لإدارة التغيرات الجارية ، والاستثمار في القدرات والمواهب البشرية ، وتنفيذ برامج عمل تحويلي وقابل لقياس يدعم توفير فرص العمل وتحقيق المساواة بين الجنسين ، وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعي .

وأنشاء مراصد للتكنولوجيا الرقمية لحصر البيانات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات والتجارة الرقمية وفق تحليل لنتائج مقارنات مرجعية عربية لقطاع تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في حوكمة أنظمة ريادة الاعمال الرقمية .

ودعا المؤتمر مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني إلي تأمين مصادر التمويل العامة والخاصة والاهلية لتأهيل الأساتذة والمعلمين للعمل في تتعليم معزز بالذكاء الاصطناعي وتمكينهم من المهارات الرقمية الجديدة اللازمة للاستخدامات الاكاديمية والتعليمية والادارية للذكاء الاصطناعي ، وتوجيه طلاب التعليم العام في المرحلة الثانوية إلي الالتحاق بتخصصات علوم الحاسوب ، والذكاء الاصطناعي ، وتحليل البيانات ، والأمن الاسيبراني ، وأنظمة المعلومات ، والبرمجة وغيرها من التخصصات ذات الصلة لدعم متطلبات البحث العلمي درجات التعليم العالي .

كما دعا المؤتمر منظمة العمل العربية إلي تنظيم منتدي عربي حول " العمل الريادي في عالم التحول الرقمي" بهدف خلق توافق ثلاثي لأطراف الانتاج لرسم معلام سوق العمل العربي في المستقبل.