غدا .. مواعيد المؤتمر الصحفى لمدربي مصر والنيجر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طرح تذاكر المباراتين الوديتين لـ منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا المحدد لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجارى، باستاد الإسكندرية، عبر موقع شركة تذكرتى وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتقام المباراتين لمنتخب مصر الوطنى بحضور 5 آلاف مشجع.

ووصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، أمس إلى معسكر منتخب مصر ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

وحرص روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على مقابلة محمد صلاح برفقة محمد غرابة، المدير الإداري.

صدى البلد ينشر مواعيد المؤتمر الصحفى لمدربي منتخب مصر ونظيره فى النيجر غدا الخميس

غدا الخميس

الساعة ٣:٣٠ باستاد برج العرب

مؤتمر صحفي للمدير الفني لمنتخب النيجر وكابتن الفريق

الساعة ٤:٠٠ باستاد برج العرب

مؤتمر صحفي لروي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر

مسموح بحضور جميع القنوات و الاعلاميين

زيارة اتحاد الكرة

وزار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، معسكر منتخب مصر المقام في برج العرب بالإسكندرية، من أجل الاطمئنان على ترتيبات المعسكر.

وعقد علام جلسة ودية مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، كما شهدت الزيارة تواجد اللواء محمد حلمي مشهور وعامر حسين ثنائي مجلس إدارة الاتحاد، للتأكيد على مساندة ودعم المجلس بالكامل للجهاز الفني واللاعبين، وتوفير كافة الاحتياجات لتحقيق أهداف الجماهير المصرية.

طلب ليفربول

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الجهاز الطبي لنادي ليفربول أرسل نظام غذائي خاص بمحمد صلاح لمحمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، وذلك من أجل اتباعه للاعب خلال فترة معسكر سبتمبر الجاري.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، ليفربول أرسلل النظام الغذائي الخاص باللاعب بكافة تفاصيله ونبه على ضرورة الالتزام به، خاصة وأن اللاعب سيكون ملتزم به طوال فترة تواجده في مصر وحتى عودته لليفربول.

وأتم شبانة، محمد صلاح انتظم في معسكر منتخب مصر بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وسيُشارك مع الفراعنة في وديتي النيجر وليبيريا المقرر إقامتهما على ستاد الإسكندرية.

وصول محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر ببرج العرب مساء أمس الثلاثاء

وصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي ٢٣ و٢٧ سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

وحرص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على مقابلة محمد صلاح برفقة محمد غرابة المدير الإداري.