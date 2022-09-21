أعضاء مجلس اتحاد الكرة يزورون معسكر المنتخب.. وعلام يجتمع مع فيتوريا

زار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، معسكر منتخب مصر المقام في برج العرب بالإسكندرية، من أجل الاطمئنان على ترتيبات المعسكر.

وعقد علام جلسة ودية مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، كما شهدت الزيارة تواجد اللواء محمد حلمي مشهور وعامر حسين ثنائي مجلس إدارة الاتحاد، للتأكيد على مساندة ودعم المجلس بالكامل للجهاز الفني واللاعبين، وتوفير كافة الاحتياجات لتحقيق أهداف الجماهير المصرية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طرح تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر أمام النيجر وليبيريا المحدد لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجارى، باستاد الإسكندرية، عبر موقع شركة تذكرتى وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتقام المباراتين بحضور 5 آلاف مشجع.

