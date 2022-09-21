بنوك مركزية عربية ترفع الفائدة بعد قرار الفدرالي الأميركي

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قبل قليل عن قراره برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى النطاق بين 3% و3.25%، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008، كما ألمح إلى الاستمرار في زيادة الفائدة فوق المستويات الحالية، وذلك وفقاً لـ cnbc عربية.
وعلى أثر هذا القرار، كشف عدد من البنوك المركزية بدول عربية عن قرارات برفع أسعار الفائدة أيضاً.
ومن أبرزها مصرف قطر المركزي الذي أعلن رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 75 نقطة أساس، وأعلن أيضا بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3%.
وعلاوة على ذلك، أعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة على الإقراض بنحو 75 نقطة أساس.
واستمراراً لردود الأفعال على قرار الفدرالي الأميركي، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن قراره برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس.
البنك المركزي السعودي
أما البنك المركزي السعودي، فقد رفع سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75%، كما رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%.