بنوك مركزية عربية ترفع الفائدة بعد قرار الفدرالي الأميركي

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قبل قليل عن قراره برفع أسعار الفائدة بمقدار ‏‏75 نقطة أساس إلى النطاق بين 3% و3.25%، وهو المستوى الأعلى منذ عام ‏‏2008، كما ألمح إلى الاستمرار في زيادة الفائدة فوق المستويات الحالية، وذلك وفقاً لـ cnbc عربية.



وعلى أثر هذا القرار، كشف عدد من البنوك المركزية بدول عربية عن قرارات ‏برفع أسعار الفائدة أيضاً.‏



ومن أبرزها مصرف قطر المركزي الذي أعلن رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار ‏‏75 نقطة أساس، وأعلن أيضا بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار 25 ‏نقطة أساس إلى 3%.‏



وعلاوة على ذلك، أعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة على ‏الإقراض بنحو 75 نقطة أساس. ‏

واستمراراً لردود الأفعال على قرار الفدرالي الأميركي، أعلن مصرف الإمارات ‏المركزي عن قراره برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس.‏

البنك المركزي السعودي

أما البنك المركزي السعودي، فقد رفع سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 75 ‏نقطة أساس إلى 3.75%، كما رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو ‏العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%.‏