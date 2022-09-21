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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

20 جنيهًا في الجرام .. قفزة جديدة لـ أسعار الذهب لجميع الأعيرة

صدى البلد

أسعار الذهب ..  شهدت أسعار الذهب في مصر  خلال  نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفاعا  كبيرا في أسعار البيع والشراء.

ويقدر الارتفاع في أسعار الذهب بحوالي  20 جنيها للجرام،  على مستوى جميع الأعيرة، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب .

ارتفاع جديد.. تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم الأربعاء

قفزة مفاجئة في الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر


ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر


سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1.135جنيها للبيع و 1,145 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,297 جنيها للبيع و 1,309 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 973جنيها للبيع و 981جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 757 جنيها للبيع و 763جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 9080جنيه  للبيع و 9160 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 39,879 جنيه للبيع 40.021 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,282.286 جنيه للبيع، و 1,286.857 جنيه للشراء.

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سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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أسعار الذهب اليوم فى مصر


و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب

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