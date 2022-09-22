توفير مشروعات لدعم ذوي الهمم ومرضى الجذام.. قطار التحالف الوطني يصل الأقصر

قام أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بزيارة محافظة الأقصر،في أول استجابة من المجتمع المدني لنقل الحوار الوطني لمختلف محافظات الجمهورية والتفاعل مع المواطنين وذلك بمشاركة كلاً من الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري، وأثمرت هذه الزيارة عن إعلان جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني إطلاق مبادرة خاصة بذوي الهمم تتمثل في توفير مشروعات مختلفة لدعم جميع المواطنين من ذوي الهمم من مواطني محافظة الأقصر في سابقة هي الأولى من نوعها للقضاء على البطالة داخل نطاق محافظة بأكملها.



كما أطلق بنك الطعام المصري عضو التحالف مبادرة لتقديم دعم شامل لمرضى الجزام من أهالي محافظة الأقصر بالإضافة إلي توفير دعم عذائي متكامل لأسرهم وذويهم كما اجتمع أعضاء التحالف الوطني مع السيد المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر لبحث سبل المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتضم المزيد من المواطنين الأكثر إستحقاقاً في محافظة الأقصر.

وسعيًا لتوحيد قاعدة بيانات المستفيدين وضمان عدالة التوزيع بين المواطنين عقد أعضاء التحالف لقاء موسع اجتمع أعضاء التحالف مع وكيل وزارة التضامن بالمحافظة ورئيس الإتحاد الاقليمي و ممثلي 40 جمعية اهلية بالإضافة الي حضور عدد من المتطوعين الشباب،



وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الهامة علي الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي، تم الإتفاق علي إثرها علي التنسيق الكامل بين الجمعيات المركزية للتحالف والجمعيات القاعدية .



كما ضمت الزيارة تفقد أعضاء التحالف الوطني لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان والتي تعد أكبر صرح طبي في صعيد مصر، حيث تخدم مايقرب من 15 مليون نسمة بـ 6 محافظات هم سوهاج وقنا والاقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، كما تتنوع الخدمات المقدمة ما بين إجراء عمليات جراحية وجلسات علاج كيماوى و إشعاعي و تحاليل وإشاعات وخدمات بنك الدم ومعامل الباثولوجی و توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة .



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