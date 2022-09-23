الأربعاء.. التغيرات المناخية وتأثيرها على حياة الإنسان بملتقى الهناجر الثقافي

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي لهذا الشهر تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على حياة الإنسان"، فى السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 28 سبتمبر الجاري، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.



يتحدث فى الملتقى الدكتور عبدالمسيح سمعان وكيل كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس سابقا ومقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة ومستشار وزارة الثقافة للبيئة، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأورثوذكسي، والمهندس تيسير محمد مطر عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد أبو اليزيد عبدالحافظ أستاذ بجامعة عين شمس ورئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.



كما يتحدث فى الملتقى الدكتور أشرف عبد الرحمن أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون، السفير هشام بدر سفير مصر السابق باليابان ورئيس اللجنة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط، الدكتورة منال خيري أستاذ استراتيجيات الاقتصاد جامعة حلوان، الدكتورة حنان عمر مدير عام حماية البيئة والتنمية المستدامة بإحدى شركات البترول .



وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل الحوار باقة من الفقرات الفنية، تقدمها فرقة "النغم الخالد" بقيادة المايسترو الدكتور محمد عوض، بحضور كوكبة كبيرة من الشخصيات الهامة ورجال الصحافة والإعلام.