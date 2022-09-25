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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 موديلات كروس أوفر في السوق المصري.. تسلا تستدعي أكثر من مليون سيارة بسبب مشاكل تتعلق بالأمن والسلامة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

سعر السيارة العائلية تويوتا راش موديل 2023 في السعودية| صور

تقدم العلامة التجارية اليابانية “تويوتا” سيارة راش موديل 2023 كوسيلة نقل مخصصة للعائلات والرحلات الطويلة، حيث تتسع السيارة لسبعة ركاب، وتتميز بمقصورتها الرحبة وتجهيزاتها الداخلية الفارهة، ونجحت جذب فئة كبيرة من محبي السيارات متعددة الاستخدامات.

 

تسلا تستدعي أكثر من مليون سيارة بسبب مشاكل تتعلق بالأمن والسلامة

أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) في 21 سبتمبر أن تسلا ستصدر استدعاء أمان لعدد مليون و100 ألف سيارة حول العالم بسبب مشاكل تخص سلامة النوافذ الأوتوماتيكية الكهربائية.

 

شيفروليه ماليبو موديل 2022 .. سعرها ومواصفاتها في مصر| صور

تتوفر السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022 في السوق المصري بفئتين هما LS و LT ، وتعتبر واحدة من أشهر إصدارات العلامة التجارية الأمريكية في فئة السيدان، وتتميز بتجهيزاتها الداخلية ووسائل الأمن والسلامة بالإضافة لتصميمها الخارجي العصري.

 

لمحدودي الدخل.. 5 سيارات مستعملة تبدأ من 30 ألف جنيه| صور

شهدت أسعار السيارات الجديدة زيادات كبيرة مؤخراً، مما أدى الى زيادة الإقبال على شراء السيارات المستعملة، ويضم سوق المستعمل باقة متنوعة من السيارات بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل. 

 

 

تبدأ من 332 ألف جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري| صور

يحتوي سوق السيارات المصري على مجموعة متنوعة من الإصدارات القوية في فئة الكروس اوفر الرياضية، وتعتبر من أكثر السيارات شعبية ومبيعاً بسبب مساحتها الواسعة وارتفاعها المناسب عن الأرض مما يحميها من المطبات والعوائق.

كروس اوفر مستعملة شيفروليه ماليبو موديل 2022 تويوتا راش السعودية

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