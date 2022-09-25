أخبار السيارات| 5 موديلات كروس أوفر في السوق المصري.. تسلا تستدعي أكثر من مليون سيارة بسبب مشاكل تتعلق بالأمن والسلامة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تقدم العلامة التجارية اليابانية “تويوتا” سيارة راش موديل 2023 كوسيلة نقل مخصصة للعائلات والرحلات الطويلة، حيث تتسع السيارة لسبعة ركاب، وتتميز بمقصورتها الرحبة وتجهيزاتها الداخلية الفارهة، ونجحت جذب فئة كبيرة من محبي السيارات متعددة الاستخدامات.

أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) في 21 سبتمبر أن تسلا ستصدر استدعاء أمان لعدد مليون و100 ألف سيارة حول العالم بسبب مشاكل تخص سلامة النوافذ الأوتوماتيكية الكهربائية.

تتوفر السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022 في السوق المصري بفئتين هما LS و LT ، وتعتبر واحدة من أشهر إصدارات العلامة التجارية الأمريكية في فئة السيدان، وتتميز بتجهيزاتها الداخلية ووسائل الأمن والسلامة بالإضافة لتصميمها الخارجي العصري.

شهدت أسعار السيارات الجديدة زيادات كبيرة مؤخراً، مما أدى الى زيادة الإقبال على شراء السيارات المستعملة، ويضم سوق المستعمل باقة متنوعة من السيارات بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل.

يحتوي سوق السيارات المصري على مجموعة متنوعة من الإصدارات القوية في فئة الكروس اوفر الرياضية، وتعتبر من أكثر السيارات شعبية ومبيعاً بسبب مساحتها الواسعة وارتفاعها المناسب عن الأرض مما يحميها من المطبات والعوائق.