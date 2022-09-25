هند صبرى تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة هند صبرى صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة إعجابهم .

يذكر أن آخر أعمال هند صبرى فيلم "كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، رزان جمال، أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، تامر نبيل، سلوى عثمان، لارا إسكندر وأحمد عز.



وعادت هند صبرى لتصوير مشاهدها في مسلسل "مهب الريح" من بطولة ماجد المصرى، وإياد نصار، وعدد من الشباب، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، ومكون من 3 أجزاء في 45 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية، وكل جزء يحمل 15 حلقة.