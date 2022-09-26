عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علاج للسرطان.. عشبة سحرية تقضي عليه تماما وتنمو عشوائيا وسط المحاصيل الشتوية فما هي؟

عشبة الرجله
عشبة الرجله

تعتبر « بقلة الرجلة».نبتة برية تنمو وسط الحشائش في مزارع الوادي الجديد د وولم يتدخل الإنسان في زراعتها وهي من النباتات "الكيميائية" التي تساعد بشكل كبير في قتل السرطان وتقضي نهائياً على الكوليسترول وهي معروفة أيضًا باسم "البقله أو الفرفحينا" وهي نوع من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة, تحمل موادًا كيميائية وموادًا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض.

 

وتشبه بقلة الرجلة في نبتها عرش البطيخ بأوراق صغيرة وعريضة وسميكة بذات الوقت وتؤكل نيئة أو تخرط مثل الملوخية والسبانخ وتطبخ وتؤكل بالعيش، وتكثر الرجلة أو البقلة في حقول الوادي الجديد والتي تنبت في فصل الصيف بشكل عشوائي وتمنع الإصابة بتصلب الشرايين وبأمراض القلب والسرطان. كما أنها معروفة في الطب الصيني التقليدي ويتم من خلالها مداواة الكثير من الأمراض الخطيرة.

اقرا ايضا:

الأضرار الإجتماعية للزواج المبكر ندوة في الوادي الجديد

يقول المهندس بخيت عبد السلام مدير الإدارة الزراعية ببلاط ، أن البقلة نبات خضري ينبت "عشوائيا " دون زراعته ويكثر الطلب عليه لما له من فوائد عجيبة ومفيدة للإنسان بعد دراستها ومنها منع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة، وطرد الديدان الحلقية من الجسم، وتعزز ليونة المعدة والإسهال البسيط، وإيقاف التقيؤ والوحام، وعلاج الثآليل وإيقاف نزيف الدم، وعلاج الصداع والحمى.

وأوضح مدير الإدارة الزراعية أن احد الكيميائيين اجري دراسة على تأثير البقلة أو الرجلة على مستويات الدهون في الدم حتى توصلوا إلى تعميم فائدة البقلة في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة عالية وأيضًا الدهون الثلاثية.

وأكد عبد السلام أن العلماء أفادوا أن تناول البقلة لا يؤدي إلى حدوث أية آثار جانبية، ولها بالتالي تأثير إيجابي على مستويات الدهون وفي اضطراب استقلاب الشحوم، إضافة إلى كونها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والفلافودينات التي تدمر كل الخلايا السامة والخطيرة في الجسم.

اقرا ايضا:

محافظ الوادي الجديد يتابع التجهيزات النهائية بأرض المعارض ومدرسة We |صور

واشار الي ان لها عدة فوائد منها المحافظة على الكلى ونظافتها وتخليصها من السموم من خلال شرب مغلي البذور مع الماء في الصباح الباكر وتعمل على تسريع سريان الدم في جميع الشرايين في جسم الإنسان وتحافظ على مستوى سيلانها بشكل منتظم.

واضاف ان بذور الرجلة  تعمل كمضادات للالتهابات و تعالج الفطريات والبكتيريا وتطردها من الجسم و تقضي على جميع الفيروسات التي تهاجم الجسم وخاصة الجهاز التنفسي والهضمي وتساعد ايضا  على إذابة الدهون في الجسم بشكل فعال.

واوضح أن العلماء  قامو بعمل دراسة عن تأثير البقلة على الخلايا السرطانية فوجدوا أن البقلة بما تحتويه من فيتامينات ومركبات كيميائية وغيرها من العناصر مجتمعة تحارب الخلايا السرطانية وتحد من انتشارها ونموها، وبذلك تعتبر البقلة خصما لا يستهان به ضد الخلايا السرطانية.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد الجهاز الهضمي القلب علاج الصداع البذور الأعشاب أمراض بشكل عشوائي زراعية الكيميائي التهابات الجهاز الهضمي العلاجات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحمد لله.. مصطفى شلبي يثير الجدل بمنشور جديد

لو مخدتش الـ100 جنيه زيادة التموين.. الحق قدم عشان تنزلك مع شهر 10

أول صورة لـ زين ابنة هشام سليم التي كان محروما من رؤيتها.. شاهد

سقط أرضاً .. وعكة صحية مفاجئة لـ فيريرا أثناء مباراة الزمالك وبطل تشاد|شاهد

الزمالك أخطأ ولا يلومن إلا نفسه.. خبير لوائح يُفجر مفاجأة حول أزمة الجزيري

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإيلكت سبور (2-0) في دوري أبطال إفريقيا

صفقة تبادلية مفاجئة بين ليفربول وبرشلونة.. تفاصيل

لماذا أمر النبي بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟.. انتبه

موضوعات متعلقة

الأضرار الإجتماعية للزواج المبكر ندوة في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: بدء رصف طريق الفرافرة/ عثمان بن عفان بطول 45 كم

ترشيحاتنا

هجوم شرس من رضا عبد العال على صاحب تسريب عقد سيف الجزيري.. فيديو

يوسف الحسيني: الشعب المصري فائق الذكاء وهذا الدليل

سعر عيار 18 اليوم 26- 9- 2022

كنوز في باطن الأرض.. الثروة المعدنية مغارة علي بابا في مصر |تفاصيل

رؤية النبي في المنام واليقظة خلال ربيع الأول .. أمر واحد يحققها لك

أهلي جدة يكشف تفاصيل التعاقد مع بيتسو موسيماني.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتخلصك من كل مشاكلك الصحية.. تناول منقوع هذه الفاكهة على معدة فارغة صباحا

كبرت بسرعة.. 10 صور تكشف عن ابنة محمد رمضان في عيد ميلادها

بؤرة للبكتريا.. هاني الناظر يحذر من نوع من ليف الاستحمام

نشرة المرأة.. ياسمين الخطيب وهيفاء وهبي تثران الجدل بإطلالتهما وهاني الناظر يحذر من نوع صابون منتشر في البيوت

فيديو

أزمة قيد سيف الجزيري تطل برأسها في الزمالك.. ما علاقة حسين لبيب؟|فيديوجراف

طعمه احلي.. شاهد أمينة شلباية تثير الجدل بتناول الكشري في الكيس

البلد كلها زفتها.. فتاة يتيمة تدعو أهل بلدتها لحفل زواجها بكلمات مؤثرة

بعد ظهورها بالدبلة.. هل تعلن ياسمين صبري عودتها لـ أحمد أبو هشيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

إبراهيم شعبان

هيكل.. الأب الروحي للصحافة المقدسة

نهال علام

الملكة إليزابيث

محمد شعبان

خبراء الفيس بوك

ياسمين بدوي

راقبوا الميدان .. التعليم مش "كله تمام"

سامح فايز

هو كل حاجة إخوان!

د . مجدى بدران

طرق الوقاية من أمراض الخريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ