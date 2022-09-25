نبض الحياة: العناية الإلهية أعطتنا الإصرار لمواصلة مشروع وقف النخيل

عرض برنامج "بنت البلد"،المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، تقريرا لنشاط مؤسسة نبض الحياة، حول مشروع وقف النخيل.



وقال الشيخ محمد رضا خلال التقرير: "الذي يحدث على أرض الواقع كان من المفترض أن يتم الانتهاء منه العام الماضي لكن تدخل العناية الإلهية يعطينا إصرار وأمل".



وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة، أن مشروع وقف النخيل ليس له نهاية، معقبا: "نسير في المشروع بقاعدة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً".



وأشار إلى المشروع لن يقف بعد الانتهاء من الألف فدان، مضيفا: "أطلقنا مبادرة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في المشروع".