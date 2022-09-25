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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصيف ماخلصش.. طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري غدا

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

تشهد حالة الطقس غدا الاثنين، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أنحاء البلاد، وسط وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

 

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

 

أما عن حالة الطقس غدا ليلا، يكون معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس غدا، يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24
السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 23
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 27
شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 26

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