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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تلميحات عديدة.. سر علاقة محمد عطية وأسماء جلال

أسماء جلال ومحمد
أسماء جلال ومحمد عطية

اعتاد المغني محمد عطية خلال الفترة الماضية الحديث عن قصة حب ناشئة بينه وبين فتاة مجهولة، بعد عدة أشهر من انفصاله عن البلوجر الشهيرة ميرنا الهلباوي، وعودته للإقامة في لبنان. 

 

وعبر محمد عطية في عدد من منشوراته عبر موقع فيسبوك، بعد انتهاء جدل تصريحاته عن المساكنة عن أنه يمر بحالة عاطفية تجاه فتاة لم يفصح أية معلومات عنها، ولكنه يفكر فيها جديا لدرجة الحديث مع والدته عنها. 

 

محمد عطية وأسماء جلال

 

وبشكل مفاجيء ربط اسم محمد عطية خلال الأيام الماضية بالممثلة الشابة أسماء جلال بعدما زارت الأخيرة لبنان خلال شهر يوليو الماضي، في رحلة مع أصدقائها لحضور حفل ويجز في بيروت.

 

تنبأ الكثيرون بوجود علاقة عاطفية بين ويجز وأسماء جلال خاصة مع ظهورهما سويا في مناسبات عديدة، وسفرها معه إلى لبنان لحضور حفله، ثم إلى باريس أيضا، لكن دون تأكيد من أحدهما. 

 

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لكن انتهى هذا الجدل بوصفه له بالأخ، أثناء تهنئتها لويجز في عيد ميلاده، وقالت في تعليق على صورة لهما سويا:" عيد ميلاد سعيد يا أخي، ابق متواضعًا ولطيفًا، وأفضل صديق يطلبه أي شخص".

 

وبعد انتهاء جدل ارتباط ويجز وأسماء جلال، ظهرت تفاصيل جديدة تشير إلى ارتباطها بالفنان محمد عطية، منها تلميحاته ومشاركتها لمنشور غريب عبر حسابه على فيسبوك.

انتشر تريند خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول "the Blind date"، وهي مقابلات بين غرباء للحديث عن صفاتهما وآرائهما الشخصية دون رؤية الآخر، ومحاولة الوقوع في حب كلاهما لمعايير أخرى غير الجمال الشكلي. 

 

شاركت أسماء جلال منشورا عبر حساب محمد عطية عن هذه القصة، ساخرة على طريقة the Blind date، حول العلاقة بين السعادة وكتابات كافكا ودوستويفسكي وغيرهم.

احتفلت أسماء جلال بعيد ميلاد محمد عطية أثناء رحلته مع ويجز إلى لبنان، وانتشرت عدد من الصور لهما سويا، بعدما استقبلهما المغني الشاب وحرص على حضور حفل مغني الراب وقضاء وقت مميز معهم. 

 

ونشر محمد عطية وأسماء جلال العديد من اللقطات التي جمعتهما في رحلة لبنان على أساس الصداقة التي يبدو أنها تطورت مع الوقت وتبشر بارتباط عاطفي قريبا.

محمد عطية اسماء جلال ارتباط محمد عطية ويجز ويجز وأسماء جلال

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