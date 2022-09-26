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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم

صدى البلد

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملاته اليوم الاثنين، في البنوك المصرية.


وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.44 - 19.51" جنيه للشراء، و"19.52 - 19.54" جنيه للبيع.


وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.44 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.54 جنيه، في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.


وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر صرف الدولار 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.48 جنيه للشراء 19.54 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.46 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.
 

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.42 جنيه للشراء 19.53 جنيه للبيع.


وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو" بمقدار قرشين شراء وبيع، وذلك بعد تراجعها 20 قرشا للشراء، و27 قرشا للبيع بداية التعاملات في البنوك المصرية.


وفي البنك الأهلي وبنك مصر سجل اليورو 18.62 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجلت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي 18.64 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي 18.62 للشراء، و18.97 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات سعر صرف "اليورو" مقابل الجنيه المصري 18.82 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.


وتنفس الجنيه الإسترليني الصعداء، ذلك بعد ارتفاعه بقيمة قرشين شراء وبيع، ليسترد جزء من خسارته، وذلك بعد هبوطه بداية التعاملات 90 قرشا للشراء، و80 قرشا للبيع في البنوك المصرية.
وسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 20.21 جنيه للشراء، و21.19 جنيه للبيع.


وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الاسترليني 20.23 جنيه للشراء، و21.21 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي 20.21 جنيه للشراء، و21.21 جنيه للبيع.


وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.17 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 5.29 جنيه للشراء، و5.31 جنيه للبيع.

 

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