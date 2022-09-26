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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيعمل كدا ليه.. رياضي يثير الجدل بحركات مريبة وسط شارع رمسيس| فيديو

بيعمل كدا ليه..رياضي
بيعمل كدا ليه..رياضي يثير الجدل بحركات مريبة وسط شارع رمسيس

على مدار الساعات القليلة الماضية، أثار مقطع فيديو لشاب رياضي مجهول الهوية الجدل حيث يقوم بحركات مريبة وسط أحد الشوارع بالقرب من محطة رمسيس، فما القصة؟ 

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تسبب الشاب الذي ظهر بقميص أبيض اللون على بنطلون جينز وحذاء فاتح اللون حالة من الاستغراب والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «فيسبوك» نتيجة توثيق  تصرفاته الغريبة بجوار أتوبيسات تتحرك من محطة رمسيس، وكذلك  تجاه المارة.

وكانت من أبرز تعليقات متابعي مواقع التواصل على مقطع الفيديو الغريب: «لا دا واحد صاحبي بينزل الچيم بقاله أسبوع عادي»، «دا غريب جدا»، «حرام ممكن يكون مريض»، «إيه كمية الرعب دي!»، «اللي راكب الموتوسيكل في عالم تاني».

حكاية شاب رياضي أثار الجدل بحركات مريبة 

وعن مصدر هذا الفيديو الغريب، اتضح أن أول من نشرته شاب يدعي أحمد وهبة عبر صفحته الرسمية على موقع «تيك توك» معلقا عليه: «شوفته عند كوبري غمرة، قولت أصوره يمكن حد يكون شافه قبل كدا، ويعرفلنا هو بيعمل كدا ليه؟» بينما يتساءل من حوله «بيعمل كدا ليه؟!». 

وكان من بين تعليقات الناس على مصدر الفيديو الأصلي: «والله كان بيتخانق في رمسيس امبارح»، «الواد دا بشوفو فى شارع بورسعيد كتتتير اوووى وبيعمل نفس الحركات»، «من تواضع لله رفعه»،«المكان ده شارع بورسعيد علي كوبري غمره عند نزلة الضاهر»، «أنا شوفته امبارح عند غمرة و افتكرت اني مزعله ولا حاجه»، «ربنا وحده عالم بحاله في كل الحالات ربنا يشفيه»، «أبو موتيسكل خايف يعدي»، «السواق دا أسطورة والله». 

@ahmedwahbba الرد على @x_mohammedz شوفته عند كوبري غمره ، قولت اصورو يمكن حد يكون شافه قبل كدا ويعرفلنا هو بيعمل كدا ليه 😂#ahmedwahba #احمدوهبه_ahmedwahba👑 ♬ الصوت الأصلي - ﮼آحمد ﮼وهبه ♛⇣ ✅

 


 

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