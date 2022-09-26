فكهاني السويس يشعل السوشيال ميديا.. حال طه اتغير في يوم وليلة|القصة الكاملة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية قصة الشاب طه المنسي، الذي يعمل فكهاني في مدينة السويس، بعد تداول منشور من أحد سكان السلام في مدينة السويس، يعلن أن هناك شابا موجودا في المنطقة ولديه محل خضروات وفاكهة، وأنه يعاني من ركود حركة البيع ما دفعه لإلقاء الخضروات والفاكهة في الزبالة، وعليه شجع الأهالي بعضهم بعضا للشراء منه، ومنذ ذلك الوقت أقبل عليه كثير من المواطنين للشراء منه ودعمه.

وكان أحد أهالى المنطقة طلب مساعدة هذا الشاب بالشراء منه نظراً لاضطراره لرمي بضاعته لعدم وجود إقبال من المواطنين على الشراء منه.

وشهد محل فواكه وخضروات طه المنسي والمعروف بـ"فكهاني السويس" إقبالًا كبيرًا من المواطنين بعد الحملة الشعبية التي تصدرت السوشيال ميديا لدعم البائع.

وقال إنه يفتح المحل الخاص به من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الثانية منتصف الليل، مشيرا إلى أنه فتح محله هذا منذ وقت قريب جدا، وأن حركة البيع به كان بها ركود، قائلا: كان بيدخلي زبون كل نص ساعة أو ساعة.

جبر الخواطر

وتابع الشاب طه أنه فوجئ أمس الأحد بالزبائن يدخلون عليه بشكل كبير، ووجد أفواجا من الزبائن يدخلون مرة واحدة ليشتروا منه، الأمر الذي أصابه بدهشة كبيرة، وتابع: كنت بوقف الناس أسألهم هو في حاجة؟! مكنتش فاهم أي اللي بيحصل.

وتابع الشاب طه أنه قبل أن يحدث هذا الأمر كان يشعر بحالة يأس كبيرة، مضيفا: كنت بشتري الخضار وأرميه وخسرت كتير أوي، وإيجار المحل واقف عليا بـ3500 جنيه.



بداية القصة من الركود الى الدعم

وكان الآلاف من رواد السوشيال ميديا تداولوا منشورا لأحد جيران طه المنسي يعلن أن هناك شابا موجودا في المنطقة ولديه محل خضروات وفاكهة، ويعاني ركودا، بدأت القصة بتوافد عدد كبير من أهالي محافظة السويس لمساعدة شاب افتتح محل ولم يشتر منه أحد، وتلفت بضاعته بسبب ذلك.

وقام أحد الأهالي المنطقة بالترويج للمخل من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال في المنشور: “مساء الخير... على اهل السلام المحترمين .. الراجل اللي في الصورة ده شاب ثلاثيني .. لسة مأجر محل من شهر تقريبا لبيع الخضروات والفاكهة .. المهم انا علشان ساكن جنبه كل يوم الاقيه بيفتح من ٥ الفجر تقريبا لحد الساعة ١١ بالليل .. من اسبوعين صعب عليا لما شوفته بيرمي البضاعة اللي هو اشتراها علشان تقريبا من اول اسبوعين ماحدش كان يعرف انه فاتح يسترزق من الخضار والفاكهة .. فالحاجة باظت واضطر يرميها .. دلوقتي نزلت اشتري من عنده لقيته زعلان فقولتله معلش اصبر وان شاء الله ربنا هيكرمك .. فانا على اد ما قدرت اشتريت من عنده .. وحاجته حلوة والله وبنفس سعر سوق الانصاري تقريبا .. فخايف الحاجة اللي عنده برضه تبوظ ويضطر يرميها .. فياريت اللي يقدر ينزل يشتري حتى لو حاجة بسيطة من عنده نشجعه .. بدل حرام الفلوس والبضاعة اللي بيترموا .. هو مكانه في اول شارع عمر من ناحية الشبراوي خامس عمارة على الشمال لونها اصفر هو فاتح تحتها جنبه كهربائي .. وربنا يجازيكم كل خير”