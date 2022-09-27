عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدمة شاب بعد فتح علبة لابتوب اشتراه عبر الإنترنت.. لن تصدق ماذا وجد

النصب عبر الإنترنت
النصب عبر الإنترنت

تنتشر عمليات النصب عبر مواقع التسوق عبر الإنترنت في كل مكان في العالم، ففي واحدة من أكبر الخدع التسويقية؛ حصل أحد الأشخاص على بعض قطع الصابون، بدلا من جهاز كمبيوتر محمول "لابتوب" كان قد طلبه عبر الإنترنت.

طلب شاب هندي يدعى «ياشاسوي شارما» من والده جهاز كمبيوتر محمول "لابتوب" خلال فترة تخفيضات، لكن والده لم يكن على دراية بمفهوم تسليم "الصندوق المفتوح".

وفي منشور على LinkedIn، روى الشاب الهندي، قصة عملية الشراء الصادمة بأكملها، حيث كتب: "لم أكن على علم بمفهوم تسليم الصندوق المفتوح (وهو ما لا يدركه معظم الناس في الهند وخارجها حتى الآن).

وعادة ما يعطي العملاء فتى التوصيل "الدليفري" كلمة المرور الخاصة بالتسليم، بعد فحص الشحنة، لكن والده لم يعلم ذلك، واستلم الطرد دون التأكد من محتواه.

صدمة بعد فتح الشحنة

وكانت الصدمة كالصاعقة عندما فتحوا الكرتونة؛ ليجدوا قطع صابون، بدلًا من اللاب توب، في واحدة من أكبر عمليات النصب عبر الإنترنت.

وعندما حاول شارما، التواصل مع المسؤول التنفيذي لخدمة العملاء؛ ألقوا باللوم على والده في تسليم كلمة المرور للدليفري، دون التحقق من طلبه.

لابتوب مواقع التسوق جهاز كمبيوتر قطع الصابون هندي الهند أخبار الهند أخبار الترفيه جهاز كمبيوتر محمول الشاب الهندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي | رمضان صبحى يقترب من العودة .. نجم منتخب الأولمبي يؤكد انتقاله لـ الأحمر .. عدلى القيعى رئيساً لشركة الكرة

على أنغام عقباوي.. عروس تثير الجدل برقصها بسلاح أبيض في الجيزة والعريس بيصقفلها

فيديو أثار ضجة.. الشاب الراقص مع شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة عن علاقتهما

خبير اللوائح الرياضية محمد بيومي: الله يرحم شركة الأهلي لكرة القدم

يصل مصر خلال 48 ساعة.. الأهلي يتعاقد مع لاعب برازيلي جديد| تفاصيل

لا ألتفت لها..تيم حسن يرد للمرة الأولى على طلاقه من وفاء الكيلاني

وظائف خالية.. آخر موعد للتقديم بوزارة الزراعة |تعرف على الشروط

مناسبة للمبتدئين.. اشتر فيات أونو بـ 40 ألف جنيه |صور

موضوعات متعلقة

أغلى شقة.. ترى حدود الكرة الأرضية وسعرها 220 مليون دولار بأمريكا

مات وهو بيخونها.. زوجة تحفر كلمة زاني على قبر زوجها بأمريكا

انفجار تاريخي.. لحظة اصطدام مركبة فضائية بكويكب عملاق خارج الأرض|فيديو

بتحسبها زريبة.. بقرة تتبول على جميع ماكينات الصراف الآلي ATM بالهند |شاهد

برضيعها مربوط على جسدها.. شابة تعمل على تروسيكل بشوارع الهند |شاهد

بعد مقاطع سرقة السيارات على TikTok.. كيا وهيونداي أمام القضاء الأمريكي

عمرو دياب يفاجئ عروس في فرحها.. شاهد رد فعلها

مفاجأة صادمة.. رجل يعثر على حلق ضائع منذ 5 سنوات داخل رئته

ترشيحاتنا

بعد ارتفاعه 30 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

سعر الدولار في البنوك اليوم 27-9-2022

أخبار التكنولوجيا| مواعيد طرح iPhone 14 في الأسواق ودولة عربية تحصل عليها أولا.. إنفينيكس تفاجئ الجميع بهاتف ينافس سامسونج وشاومي

51 ألف جنيه .. زيادة أسعار ميتسوبيشي اكسباندر 2022

هل الجنة سهلة ؟.. 5 أعمال تجعلك من أهلها دون حساب

البيت الأبيض يكشف حقيقة إجراء اتصالات بين بايدن وبوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة شاب بعد فتح علبة لابتوب اشتراه عبر الإنترنت.. لن تصدق ماذا وجد

الهروب الكبير.. فرار 145 امرأة محبوسة من أكبر سجون هاييتي

أغلى شقة.. ترى حدود الكرة الأرضية وسعرها 220 مليون دولار بأمريكا

أجرت 6 عمليات تجميل.. صور بدرية طلبة قبل وبعد| شاهد

فيديو

في عيد ميلادها.. أروى جودة تكشف عن برجها المفضل وأسرار لأول مرة

مش قافلة الباب في موضوع الزواج .. أبرز تصريحات سوسن بدر مع عمروالليثي

«عربية الشرطة السبب».. ماذا قال سائق طريق السويس خلال التحقيقات “فيديوجراف”

الحكومة: طرح حصص من شركتي صافي ووطنية في البورصة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

اﻟﻤﺰﻳﺪ