صدمة شاب بعد فتح علبة لابتوب اشتراه عبر الإنترنت.. لن تصدق ماذا وجد

تنتشر عمليات النصب عبر مواقع التسوق عبر الإنترنت في كل مكان في العالم، ففي واحدة من أكبر الخدع التسويقية؛ حصل أحد الأشخاص على بعض قطع الصابون، بدلا من جهاز كمبيوتر محمول "لابتوب" كان قد طلبه عبر الإنترنت.

طلب شاب هندي يدعى «ياشاسوي شارما» من والده جهاز كمبيوتر محمول "لابتوب" خلال فترة تخفيضات، لكن والده لم يكن على دراية بمفهوم تسليم "الصندوق المفتوح".

وفي منشور على LinkedIn، روى الشاب الهندي، قصة عملية الشراء الصادمة بأكملها، حيث كتب: "لم أكن على علم بمفهوم تسليم الصندوق المفتوح (وهو ما لا يدركه معظم الناس في الهند وخارجها حتى الآن).

وعادة ما يعطي العملاء فتى التوصيل "الدليفري" كلمة المرور الخاصة بالتسليم، بعد فحص الشحنة، لكن والده لم يعلم ذلك، واستلم الطرد دون التأكد من محتواه.

صدمة بعد فتح الشحنة

وكانت الصدمة كالصاعقة عندما فتحوا الكرتونة؛ ليجدوا قطع صابون، بدلًا من اللاب توب، في واحدة من أكبر عمليات النصب عبر الإنترنت.

وعندما حاول شارما، التواصل مع المسؤول التنفيذي لخدمة العملاء؛ ألقوا باللوم على والده في تسليم كلمة المرور للدليفري، دون التحقق من طلبه.