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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية تضبط 19 طن أرز شعير قبل بيعه في السوق السوداء

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 وقامت لجنة تفتيشية بحملة مكبرة لمتابعة تنفيذ تعليمات وزير التموين بشأن الأرز الأبيض والشعير بإدارة تموين ابوكبير برئاسة محمد محيي مدير الادارة ومفتشي الإدارة  وتمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بأسمده زراعية مدعومة ، عبارة عن (٩٠) شيكاره كيماوي يوريا ٤٦ % وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم ١٤٠٦٥ جنح ابوكبير ضد م ع ي  المقيم بناحية السنبلاوين الدقهليه ، وذلك لحيازته سلعه محظور تداولها  . 

 

كما تم ضبط سياره جامبو بيضاء اللون محمله بكمية (٩طن) أرز شعير وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة برقم ١٤٠٦٢ جنح ابوكبير ضد أ ع م  المقيم بناحية اولاد صقر شرقيه وذلك لحيازته سلعة مجهولة المصدر .

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وتم ضبط سيارة أخرى بيضاء اللون محملة بالارز الشعير بكمية (١٠ )طن تقريبا وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة برقم ١٤٠٦٦ جنح ابوكبير ضد ف س ف  ،  وذلك لحيازته سلعة مجهولة المصدر.

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