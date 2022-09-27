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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وفر الباقة.. طريقة تقليل استهلاك يوتيوب للإنترنت

وفر باقة النت.. طريقة
وفر باقة النت.. طريقة تقليل استهلاك يوتيوب للإنترنت

يرغب جميع المستخدمين في تجربة يوتيوب YouTube مميزة تتميز بالسرعة وفي ذات الوقت تقليل استهلاك “يوتيوب” من الباقة الخاصة بالإنترنت، خاصة أن معظم دول الوطن العربي تقدم باقات إنترنت محدودة ولا يوجد بها باقات مفتوحة أو ذات حدود ومساحات عالية.

يعتبر “يوتيوب” واحدا من أهم المنصات الترفيهية على الإنترنت، وأصبحنا جميعاً نمضي الكثير من الأوقات جالسين أمامه في محاولة منا للاستمتاع بالمحتوى الذي يصنعه الكثير من صناع المحتوى، ولكن لسوء الحظ تكمن مشكلة كبيرة تواجهنا وهي حجم استهلاك يوتيوب من باقة الإنترنت، حيث إن استهلاك يوتيوب من باقة الإنترنت كبير للغاية وقد يجعل الباقة الخاصة بك تنتهي في وقت قياسي مقارنةً بباقي الخدمات.

لذلك سنقدم نصائح ذهبية حول كيفية الاستمتاع بتطبيق يوتيوب مع تقليل استهلاك هذه المنصة لباقة الإنترنت.

 

 1- تقليل جودة الفيديو 

يعد تقليل جودة الفيديوهات عامل هام للغاية، فعن طريق تقليل جودة الفيديوهات المعروضة من يوتيوب يمكنك وبسهولة أن تجعل استهلاك يوتيوب من باقة الإنترنت أقل بكثير، بالإضافة إلى ذلك أن تجعل يوتيوب يحمل ويعمل في وقت أسرع بكثير، حيث إن مشاهدة فيديو لمدة ساعة بدقة HD فقط تستهلك حوالي 3 جيجابايت من باقة الإنترنت، ذلك بجانب الوقت اللازم لتحميل 3 جيجابايت، لذا فإن حلاً منطقياً وعملياً هو تقليل جودة فيديوهات يوتيوب.

ومع التحديثات الأخيرة التي صدرت لتطبيق يوتيوب، أصبحت المنصة قادرة على قراءة والتعرف على سرعة الإنترنت الخاصة بك ثم تحديد جودة الفيديو الذي سوف يعمل بشكل تلقائي أيضاً، ويعد هذا الأمر مفيدا للغاية إن كنت تمتلك إنترنت سريعا أو تبحث عن أعلى جودة ممكنة لتشغيل الفيديوهات وتهتم بالجودة قبل كل شيء، ولكن نحن هنا نبحث عن السرعة والتوفير.

الباقة مش هتخلص.. خدع في يوتيوب لا تعرفها من قبل

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الحل هو أن تجعل فيديوهات يوتيوب تعمل بدقة أقل قليلاً من التي يعتمدها ويقرأها بشكل تلقائي، ونصيحة هنا حجم الشاشة سيحدد نوع الدقة التي ستستخدمها، لذا تأكد دائماً من اختيار الدقة الأصغر مع الشاشة الأصغر.

يمكنك تغيير الدقة الفيديو ببساطة من خلال الضغط على علامة الترس بالأسفل واختيار Quality ثم اختيار الجودة الأنسب لك.

 2- تحميل الفيديوهات بشكل مستمر 

في الواقع تحميل الفيديو وتنزيله من يوتيوب يجعله يحمل بشكل أصغر وبحجم أقل بكثير من مشاهدته مباشرةً وعملية الـ Stream المستمرة للفيديو، خاصة إن كان فيديو ستشاهده كثيراً وستعيد مشاهدته أكثر من مرة.

 

3- استخدام إضافة Bandwidth Save للمساعدة على تقليل استهلاك يوتيوب 

تعد هذه ببساطة إضافة يمكن تحميلها إلى متصفح جوجل كروم وهي بسيطة للغاية وستقوم تلقائياً بتحديد جودة الفيديوهات المعروضة على يوتيوب لأقل جودة موجودة للفيديو ومتاحة له، وهي مناسبة وعملية لمن يمتلك اتصال إنترنت ضعيفا أو يرغب في الحفاظ على حجم الباقة كما هو دون أي خسارة.

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