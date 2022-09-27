منها عزل بايدن.. مسافر عبر الزمن يكشف 5 أحداث قادمة وخطيرة بالتواريخ  

أعلن الشخصية الغامضة مسافر عبر الزمن عبر صفحته الرسمية على تطبيق «تيك توك» عن 5 أحداث خطيرة قادمة بالتواريخ، منها عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح مسافر عبر الزمن timevoyaging الذي يدعي أنه يهدف إلى توضيح الحقيقة للبشرية والمساعدة في إنقاذها، أن هذه الأحداث ستبدأ من الآن وحتى بداية عام 2023.

وأضاف الشخصية الغامضة مسافر عبر الزمن في تعليقه على مقطع الفيديو: «انتبه! نعم أنا مسافر حقيقي، وتذكر هذه التواريخ الخمسة القادمة»، وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية.

4 أحداث في عام 2022 الجاري

وأشار الشخصية الغامضة مسافر عبر الزمن إلى أن هذه الأحداث الخمسة الخطيرة القادمة بالتواريخ، تشمل: اكتشاف مجموعة من 5 مراهقين بيضة ديناصور وجهازا من أكوان أخرى، ربما فضائية في 3 أكتوبر 2022».

ولفت الشخصية الغامضة مسافر عبر الزمن إلى أن ثاني هذه الأحداث القادمة هبوط جسم غامض كبير جدا وغريب بالقرب من المنطقة 51، الاسم المستعار للقاعدة العسكرية الواقعة في الجزء الجنوبي من ولاية نيفادا في غرب الولايات المتحدة في 30 أكتوبر 2022.

وتابع مسافر عبر الزمن timevoyaging أنه في 20 نوفمبر 2022 سيتم اكتشاف تنين في أعالي جبال المكسيك، وفي 10 ديسمبر 2022 سيتم عزل بايدن من منصبه بسبب مشاكل صحية وستتولى كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنصب الرئاسي الرفيع.

وواصل أنه في 1 يناير 2023 ستقر ولاية إلينوي الأمريكية القانون الأول الذي سيؤدي إلى تطهير عالمي.

منها عزل الرئيس بايدن..مسافر عبر الزمن يكشف 5 أحداث قادمة وخطيرة بالتواريخ

5 أحداث خطيرة قادمة بالتواريخ

وكالعادة صدق عدد من المتابعين للشخصية الغامضة ادعاءات مسافر عبر الزمن بينما سخر آخرون منه، فكتب أحد الأشخاص: «هل التنانين خطرة؟»، وأضاف آخر: «الأول من يناير؟!! هذا عيد ميلادي!!!»، ونبه ثالث: «ما يسمى "قانون التطهير" هو في الواقع "قانون SAFE-T" الذي سيدخل حيز التنفيذ في الولاية اعتبارًا من 1 يناير 2023، وسينهي نظام الكفالة النقدية لـ 12 جريمة، مما يعني أنه لن يتم حبس الجناة المزعومين قبل المحاكمة».

منها عزل الرئيس بايدن..مسافر عبر الزمن يكشف 5 أحداث قادمة وخطيرة بالتواريخ

ووفقا لـ MSN News، تشمل قائمة الجرائم في القانون المعروف بقانون التطهير: «القتل العمد من الدرجة الثانية، والحرق العمد، والقتل بسبب المخدرات، والسرقة، والاختطاف، والضرب المشدد، والسطو، والترهيب، والقيادة المشددة تحت التأثير، والفرار والمراوغة، وجرائم المخدرات، وتهديد الجمهور».

ونوهت بأنه بينما لن يُسجن الأشخاص قبل المحاكمة إذا ثبت أنهم مذنبون فسيظلون كذلك، مما يجعل الأمر مختلفا عن أفلام التطهير، حيث أصبحت جميع الجرائم قانونية لمدة 12 ساعة.