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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يتلقى ضربة موجعة قبل بدء مهمة تدريب الأهلي السعودي

موسيماني
موسيماني

تلقى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب فريق الأهلي السعودي الجديد، ضربة موجعة قبل تولي المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، بغياب نجم الفريق لمدة شهرين.

وكان الأهلي السعودي قد أعلن تعاقده مع موسيماني لتدريب الفريق في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد اخفاق الفريق في الدوري السعودي للمحترفين ودوري الدرجة الأولى مع البولندي روبرت سيبولدي.

وكشف النادي الأهلي السعودي عن طبيعة الإصابة التي تعرض علي الأسمري لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بتمزق في عضلة الساق، بعد أن أجرى الأشعة الطبية اللازمة، وسيحتاج إلى 60 يوما للعودة.

وبث الحساب تغريدة جاء فيها: “أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعـب الفريق الكروي الأول علي الأسمري، عن تعرضه لتمزق في عضلة الساق الخلفية من الدرجة الثانية، ومـن المقرر أن يدخـل اللاعـب فـي برنامج علاجي وتأهيلـي لمدة شهرين، قبـل العـودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول”.وتعرض الأسمري للإصابة في عضلة الساق، خلال تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، ومن المؤكد غيابه عن مواجهات الفريق المقبلة أمام جدة، نجران، الرياض، الفيصلي، الجبلين، العين، الساحل، هجر، والعربي ضمن منافسات دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

ويعد غياب الأسمري ضربة قوية لموسيماني لأنه عنصر أساسي في الفريق الجداوي.

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