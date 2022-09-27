الأناكوندا يتوهج.. مصطفى محمد يحصد أول جائزة مع نانت الفرنسي

أعلن نادي نانت الفرنسي، تتويج الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب الفريق، بجائزة أفضل لاعب في الفريق، خلال شهر سبتمبر الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لنادي نانت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مصطفى محمد هو أفضل لاعب في نانت خلال شهر سبتمبر.

🇪🇬🏹 @mmostafa_11 est votre Canari du mois de septembre by @ILIANE_INFO.



Félicitations Mostafa. pic.twitter.com/AXNvPCp12N — FC Nantes (@FCNantes) September 27, 2022

ونافس مصطفى محمد على جائزة لاعب الشهر في نانت كل من، موسيس سيمون بيدرو تشيريفيلا دينيس أبياه.

وخاض مصطفى محمد 8 مباريات بقميص نانت في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل هدفين وصنع مثلهما.

وكان “الأناكوندا” مصطفى محمد انضم إلى نانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي جلاتا سراي التركي، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

استبعاد مصطفى محمد من قائمة منتخب مصر :

في سياق آخر، قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بشكل رسمي استبعاد محمد صلاح ومصطفى محمد من قائمة المنتخب الوطني لمواجهة ليبيريا الودية، المقرر لها، اليوم الثلاثاء، وذلك نظرا لانشغالهما بخوض مجموعة من المباريات القوية مع أنديتهم ليفربول الإنجليزي ونانت الفرنسي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استبعاد أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر بسبب الإصابة.

وكان منتخب مصر فاز على النيجر بثلاثية نظيفة، الجمعة الماضية، حيث أحرز أهداف الفراعنة، كلا من محمد صلاح (هدفين)، ومصطفى محمد هدف (هدف).