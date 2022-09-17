فريق مصطفى محمد.. القبض على أحد العاملين في نانت الفرنسي بتهمة السرقة

كشفت صحفية فرنسية، اليوم، أن شرطة مدينة نانت ألقت القبض على أحد العاملين بنادي نانت الفرنسي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق.

وذكرت صحيفة "ليكيب الفرنسية" أن ذلك جاء بعدما قام العامل بسرقة معدات رياضية وقمصان من غرف ملابس الفريق.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن أحد موظفي نانت كان تم احتجازه لدى الشرطة خلال الأسبوع الماضي بتهمة سرقة وإخفاء قمصان ومعدات رياضية.

وأوضحت أنه تم الكشف عنه بعد مراجعات كاميرات المراقبة، والتي كشفت تورطه في تهمة سرقة قمصان لاعبي الفريق وإخفائها عقب إحدى مباريات الموسم الحالي.

وكان فريق نانت الفرنسي بمشاركة مصطفى محمد تلقى هزيمة من مضيفه كاراباخ أجدام بثلاثية دون رد، مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.