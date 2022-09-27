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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأمومة مفاجأة لا أستطيع التحدث عنها|حقيقة حمل ياسمين صبري من أبو هشيمة

ياسمين صبري وأبو
ياسمين صبري وأبو هشيمة

علم “صدى البلد” حقيقة حمل النجمة ياسمين صبري من أبو هشيمة قبل انفصالهما بعد تحدثها أمس، الاثنين، عن الأمومة في برنامج “صاحبة السعادة”.

وعلم “صدى البلد” أن ياسمين صبري ليس حاملا، وكل ما تردد أمس عن حملها غير صحيح.


 

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ياسمين صبري والحمل والأمومة

وتحدثت الفنانة ياسمين صبري عن الأمومة، قائلة: "الأمومة مفاجأة لا أستطيع التحدث فيها"، مضيفة: "أختي لسه مخلفة، وشعور غريب جدا، وحاجة جميلة جدا".

وأضافت الفنانة ياسمين صبري: "الأطفال جُمال ولازم الإنسان اللي يقرر إنه يجيب أطفال؛ يكون مهيأ نفسيا، وبيته مهيأ نفسيا، وإن الطفل لا يعيش في العصبية والصوت العالي".

ياسمين صبري.. والشائعات

كشفت الفنانة ياسمين صبري طريقة تعاملها مع الشائعات التي يتم إطلاقها عنها من حين لآخر، قائلة: "منذ بداية شهرتي تعلمت من بدري إن الناس هتكون مهتمة وسيكون هناك فضول وسأكون مادة للشائعات".

وأضافت ياسمين صبري: "تقبلت إطلاق الشائعات من بدري ومتعودة عليها ومش برد على الشائعات وأتعامل معها بعدم إصدار أي رد فعل ".

وأكملت ياسمين صبري: "أي تريند له نهاية واللي يطول التريند الرد على الشائعات“، وتابعت: ”عندي اكتفاء رهيب داخلي، ولا أبحث عن طريقة كي أشغل الناس". 

واستطردت: "الفنان محمود عبد العزيز قدم نصائح كثيرة لي عندما كنت أشارك معه في مسلسل جبل الحلال  وقالي خلي بالك من الدائرة المحيطة بيكي".

ياسمين صبري والاكتئاب

كشفت الفنانة ياسمين صبري، أن الأمر الوحيد الذى تسبب لها فى اكتئاب، كان بسبب رسوبها فى مادة الحساب، بالثانوية العامة، مؤكدة أنها لم تخبر أسرتها بهذا الأمر، وقامت بدخول المادة فى الدور الثانى، ونجحت.

ولفتت إلى أن هذا الأمر ظل يسبب لها أزمة، قائلة: “مش بحب الحساب خالص، ورسوبي فى الثانوية العامة ما كانش أول مرة”.

وأكدت الفنانة ياسمين صبري، أنها إنسانة واقعية، وتعترف بالأخطاء التى ترتكبها، مشيرة إلى أنها تعرضت للهجوم بسبب الأداء في مسلسل "فرصة تانية”.

وقالت الفنانة ياسمين صبري: "أنا لما بتفرج على شغلى بعرف إيه اللى أنا ضعيفة فيه، وبحاول مكررش اللى كنت ضعيفة فيه"، لافتة إلى أنها صريحة مع نفسها، وتعمل طوال الوقت من أجل التطوير، وأنها تتابع الأعمال التى تقوم بها، وتقيمها.

وأشارت إلى أنها تتعامل مع الشائعات التى تنشر عنها بعدم اهتمام، موجهة رسالة للجمهور قائلة: "الشائعة لو طلع هتاخد وقت وتنتهي، لكن لما نرد عليها تبدا تكبر"، موضحة: “محدش يعرف حاجة عن حياتى الشخصية، ولا أعيش بفردي”، مؤكدة أنها لا تقصد أنها تعيش مع أسرتها، بل تعيش مع شخص آخر".

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