بالطيران الحربي.. سلطان عمان يستقبل رئيس الإمارات في مسقط

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة تستمر يومين وذلك تلبية لدعوة من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان.

كان في مقدمة مستقبلي رئيس الإمارات السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد لدى وصوله المطار السلطاني الخاص في مسقط.

وكانت طائرات حربية تابعة للسلاح السلطاني قد رافقت طائرة رئيس الدولة لدى دخولها أجواء السلطنة احتفاء بقدومه.

وفي استراحة قصيرة بالمطار تبادل الجانبان الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

ورافق رئيس الامارات وفد ضم الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة و الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة و سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية و خليفة شاهين المرر وزير دولة و الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة و علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و جبر محمد السويدي وزير دولة في ديوان الرئاسة و محمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان و محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة القابضة و اللواء الركن خليفة راشد جمعة الهاملي المرافق العسكري لرئيس الدولة.

و كان في الاستقبال فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء و أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطـان و شهاب بن طارق آل سعيـد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع و فاتك بن فهر آل سعيد، المبعوث الخاص للسلطان و ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب و خالد بن هلال البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني (رئيس بعثة الشرف) و الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وزير المكتب السلطاني و حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية و بدر بن حمد البوسعيدي، وزيـر الخارجية و سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية و الدكتور حمد بن سعيد العوفي، رئيس المكتب الخاص و المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل و الاتصالات وتقنية المعلومات و المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن و الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات