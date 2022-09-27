اخبار الفن.. حقيقة حمل ياسمين صبري من أبو هشيمة.. تصرف مفاجئ من أصالة على المسرح

نشر قسم الفن مجموعة من الأخبار العالمية والمحلية على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

هنأت الفنانة الشابة مايان السيد والدتها بعيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وقامت بنشر عدد من الصور التى تجمعهما .

وعلقت مايان السيد على الصور قائلة : “عيد ميلاد سعيد يا أمي الجميلة.. أنت تعني العالم بالنسبة لي.. أنا ممتن للغاية لعناقك..أحبك كثيرًا” .

وبمجرد أن نشرت مايان السيد الصور، مازحها عدد من المتابعين، بسبب صغر عمر والدتها قائلين: "فين ماما بقي ؟" ، بينما علق آخرون “ماما إزاي ؟ ” .

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة أصالة خلال حفلتها الأخيرة بمديمة دبي ، والتي حظت على إقبال جماهيري كبير .

وظهرت أصالة فى الفيديو وهي تقوم بخلع الحذاء أثناء وجودها على المسرح ، وهو الفعل الذى فعلته قبل ذلك فى إحدى الحفلات.

نشر الفنان عمرو رمزي عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “فيسبوك”، صورة له بعد خضوعه لعملية جراحية في عينه.

وعلق عمرو رمزي عبر صفحته قائلا: “الحمد لله عملية بسيطة.. دعواتكم”.

تصدرت الفنانة نسرين طافش محرك بجث جوجل الساعات القليلة الماضية بعدما فاجئت متابعيها بحذف جميع صورها مع زوجها وإلغاء متابعته على تطبيق إنستجرام , وفى أول رد فعل للفنانة نسرين طافش كتبت عبر حسابها بتطبيق إنستجرام :" أعتزل ما يؤذيك"، فى إشارة منها لوجود خلاف قائم بينها وبين زوجها ".

حلت الفنانة ياسمين صبري، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، للمرة الثالثة ببرنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وتحدثت ياسمين صبري، خلال الحلقة عن مشاريعها المستقبلية، بالإضافة للشائعات التي لاحقتها خلال الفترة الماضية وأبرز المحطات فى حياتها .

تعرضت منى زيان، ابنة الفنانة الراحل سيد زيان لوعكة صحية دخلت على أثرها للعناية المركزة.

وكتبت إيمان زيان، ابنة الفنان الراحل عبر حسابها بـ “فيسبوكط”: "أختى منى في الرعاية المركزة أسألكم الدعاء لها كثيراً.. اللهم بحق أنها حافظة قرآنك الكريم كاملاً.. اجعل لها بكل حرف حفظته في كتابك شفاء والدي رحمه الله كان بيقول لها سيد البنات - ومنن العبقري يا رب يا قادر يا شافي يا معافى تشفيها بقدرتك وعظمتك يا سميع يا مجيب الدعاء.. يا مالك الْمُلْك يَا ذَا الجلال والإكرام يا جبار أجبرنا بشفاء أختي منى يا رب".

أثار الفنان فكري صادق الجدل بعد تصريحه عن الفنان سعيد صالح في برنامج "نص الحدوتة“ المذاع على قناة ”cbc“، حيث وصف الراحل بأنه ”ممثل عادي وفيه زيه كتير".

وردت ابنة الراحل سعيد صالح على ما قاله فكري صادق، وكتبت في تعليق ردا على أحد أصدقائها عبر حسابها على "فيسبوك": “هو إنت فاكر إن ده كلام ممكن يضايقنى؟ ده جابه لنفسه من ناس معرفهاش بيحبوا بابا لله فى لله".

حرصت الفنانة إيمي طلعت زكريا على مشاركة متابعيها ، بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت إيمي في الصورة مستعيدة ذكرياتها مع والدها الراحل الفنان طلعت زكريا، مما نال إعجاب متابعيه

علم “صدى البلد” حقيقة حمل النجمة ياسمين صبري من أبو هشيمة قبل انفصالهما بعد تحدثها أمس، الاثنين، عن الأمومة في برنامج “صاحبة السعادة”.

وعلم “صدى البلد” أن ياسمين صبري ليس حاملا، وكل ما تردد أمس عن حملها غير صحيح.

حلت الفنانة بدرية طلبة ضيفة على برنامج “البخت” المذاع على قناة “الشمس”، حيث أكدت أنها ترفض تقديم مشاهد الإغراء أو التى تحتوي على قبلات.

وقالت بدرية طلبة، فى تصريحات تليفزيونية، إنها لا ترتدي المايوه على الشاشة، خاصة أنها فى حياتها الشخصية تقوم بارتداء المايوه الشرعي.

