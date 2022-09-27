ارتفاع أسعار 5 سلع تموينية.. التجارة الداخلية: الزيادات بسيطة ويتحملها المواطن

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية عالميا ومحليا، نتيجة التضخم والأزمة العالمية، حيث أن جميع السلع شهدت ارتفاعا، خاصة السلع التي يعتمد عليها المصريون بشكل كبير في وجباتهم الغذائية.

وتفصلنا أيام قليلة عن بدء صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر، وتستعد وزارة التموين والتجارة لطرح أكثر من 29 سلعة تموينية من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

ارتفاع أسعار 5 سلع تموينية

وتم رفع أسعار 5 سلع تموينية في قائمة الأسعار الجديدة لشهر أكتوبر لـ تموين، وجاءت السلع التي ارتفعت أسعار السلع الغذائية في تموين شهر أكتوبر كالآتي:

صلصة 300 جرام أصبحت بـ 6 جنيهات بدلا من 4.75.

جبنة تتراباك 250 جرامًا سعرها 7.5 بدلا من 7 جنيهات.

صابون تواليت 125 جرامًا سعرها 6.5 بدلا من 5.50 جنيه

لبن جاف 100 جرامًا سعره 20 جنيهًا، حيث كان بنفس السعر إلا أن الكمية كانت 125 جراما.

خل 5% 900 ملي سعره 5 جنيهات بدلا 4.75.

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وعن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، يقول المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن هناك العديد من الزيادات في أسعار بعض سلع التموين، ولكنها بسيطة جدا من ربع جنيه إلى نصف جنيه.

وأضاف خليل- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن السلع التموينية الأساسية ثابتة في أسعارها، كما هي دون زيادات، موضحا أن جميع الأسعار تحركت محليا وعالميا، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية والتضخم، ولكن "مصر تشهد زيادة بسيطة في الأسعار".

وأشار خليل إلى أن تلك الأسعار سوف تنخفض، عند نزول الأسعار عالميا، مؤكدا أنه مازالت الأسعار أقل في المجمعات ومنافذ التموين جمعيتي وبدال التموين.

ومنذ يومين، ارتفعت أسعار السكر بالأسواق المحلية، نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك عن حجم إنتاج الدولة المصرية للسكر، فكان حجم الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ حوالي 3 ملايين طن، وتنتج مصر نحو 2.3 مليون طن، وتستورد الباقي من الخارج.

ارتفاع أسعار السكر بالأسواق

ومن جانبه، قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار السكر في الأسواق المحلية ارتفعت بحوالي 1000 جنيه للطن خلال شهر، وأضاف أن أسعار السكر في مصر ارتفعت نتيجة زيادة مستوياتها عالميا، حيث تحتاج مصر لاستيراد حوالي 700 ألف طن من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف الفندي، خلال تصريحات إعلامية، أن الإنتاج المحلي للسكر غير كافٍ لسد حاجة المواطنين، ويتم استيراد السكر خام ليعاد تكريره محليًا.

وأوضح أن الإنتاج المحلي سيتضاعف خلال العام المقبل نتيجة زيادة الرقعة الزراعية، حيث تستهدف الحكومة سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، متوقعًا تراجع أسعاره العام المقبل إلى 8000 أو 7500 للطن.

وخلال بداية الشهر الجاري، قفزت أسعار السكر لدى تجار الجملة في السوق المحلي، إذ شهد السكر زيادة جديدة في الأسعار بنحو 1150 جنيهًا في الطن الواحد.

وسجل سعر طن السكر الأبيض 13,600 جنيه حينها، بدلًا من 12,450 جنيهًا بزيادة قدرها 1150 جنيهًا دفعة واحدة.

أسعار السلع التموينية خلال شهر أكتوبر

ونرصد لكم أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر بعد الزيادة على 5 سلع ومنها:

سكر معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.50 جنيه.

أرز معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.5 جنيه.

عدس مجروش 500 جرام سعره: 11 جنيهًا.

فول معبأ 500 جرام سعره: 7.50 جنيه.

مسلى صناعي 800 جرام سعرها: 24 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جراما سعره: 3.5 جنيهات.

صلصة 300 جرام سعرها: 6 جنيهات.

جبنة تتراباك 250 جرامًا سعرها: 7.5 جنيهات.

جبنة تتراباك 500 جرام سعرها: 13 جنيها.

مسحوق أتوماتيك 800 جرام سعره: 17.50 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره: 10.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جرامًا سعره: 2.25 جنيه.

صابون تواليت 125 جرامًا سعره: 5.50 جنيه.

لبن جاف 100 جرامًا سعره: 20 جنيهًا.

خل 5% 900 ملي سعره: 5 جنيهات.

زيت خليط 0.8 لتر سعره: 23 جنيهًا.

مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه.

مكرونة 800 جرام سعرها: 10.5 جنيه.

كيس ملح طعام 300 جرام سعره: 1 جنيه.

كيس سائل غسيل أواني 80 جرامًا سعره: جنيهان.

بسكويت يويوز سادة سعره: 1 جنيه.

بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: جنيهان.

بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات.

الدقيق المعبأ: 11 جنيهًا.