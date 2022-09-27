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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة للتوعية بالجرائم الإلكترونية وقضايا الإنترنت بدمياط

صدى البلد

عقدت أمانة حزب حماة الوطن في محافظة دمياط، برئاسة أمير الصديق، ندوة لنشر الوعي القانوني لدى المواطنين فيما يخص الجرائم الإلكترونية وقضايا الإنترنت والسوشيال ميديا.

حاضر بالندوة كل من حمدي وهدان، المحامي المتخصص في قضايا الإنترنت والسوشيال ميديا وأمين أمانة العلاقات العامة بدمياط، والسيد محمد سليمان، المحامي بالنقض وأمين أمانة تنظيم المحافظة.

وتناولت العديد من الجوانب التي تهم معرفه المواطن بخصوص مشاكل وقضايا الإنترنت وطرق التعامل الصحيح معها وكيفية تأمين الحسابات الشخصية والتعامل عليها.

وأشاد الحضور بكثرة المعلومات التي تم تزويدهم بها واستفادوا منها وطالبوا بعقد ندوة أخرى تتعلق بالموضوع ذاته.

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