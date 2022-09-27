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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: إجراء مليون و350 ألف عملية بـ 11 مليار جنيه ضمن قوائم الانتظار

قوائم الانتظار
قوائم الانتظار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن مليون و350 ألف عملية جراحية بتكلفة تزيد عن 11 مليار جنيه تم إجراؤها في ملف قوائم الانتظار.

 

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الصحة تعلن عن تقليل فترة قوائم الانتظار للعمليات الكبرى | فيديو


وأضاف حسام عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فإن أقصى فترة انتظار في القوائم تكون أسبوعين فقط.

 

7-8 مليار جنيه يتم إنفاقها سنويا للعلاج على نفقة الدولة


وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن 7-8 مليار جنيه يتم إنفاقها سنويا للعلاج على نفقة الدولة، مستدركا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينظر لمنظومة الصحة كمنظومة متكاملة.
 

ر حسام عبدالغفار وزارة الصحة أحمد موسى الرئيس عبدالفتاح السيسي عملية جراحية

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