حالة جديدة من جدري القرود في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن أخر تطورات ظهور حالة جديدة مصابة بـ جدري القرود.



وقال حسام عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم اكتشاف حالة جديدة من مرض القرود لأحد زوار مصر من إحدى الدول العربية ويتم علاج الحالة حاليا.

هذه الحالة الثانية التي يتم اكتشافها في مصر



وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن هذه الحالة الثانية التي يتم اكتشافها في مصر منذ بداية انتشار هذا المرض.

