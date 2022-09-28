كنت هرتكب خطأ.. هل ينوي نضال الشافعي اعتزال الفن | فيديو

حل الفنان " نضال الشافعي " ضيفا في برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي" مع الإعلامي " رامي رضوان " .

وأجاب على سؤال يتعلق بأكبر خطأ كان سيرتكبه في حياته ، قائلا :" كنت هرتكب خطأ أني أسيب الفن كله .. بس مش فاكر أكبر خطأ عملته بالفعل " .

وتضمنت الحلقة فقرة بعنوان "سؤال وعقاب"، وفي سؤال عن من النجم أو النجمة التي لا يمكن أن يقوم بعمل فني معه، لم يجيب عليه، وتهرب منه، ولذلك جاء العقاب بأن يرقص على الموسيقى على الهواء.

الراحل هشام سليم

وكشف نضال الشافعي كواليس عمله مع الفنان الراحل هشام سليم في مسلسل "هجمة مرتدة"، قائلا: " كان فنان عظيم وبرنس وبجد كان إنسان محترم وغاية في روعة التعامل الفني والإنساني".