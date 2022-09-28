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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة احتمالية رحيل أبو جبل

صدى البلد

تحدث أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن صفقة الإيفواري رزاق سيسيه، التي أعلن النادي عن إبرامها، قادمًا من نادي الزمالك، الذي كان يلعب في صفوفه الموسم الماضي.

وقال نصار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" للإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، إن المستشار القانوني للنادي درس الصفقة بشكل كامل وتأكد أنها قانونية.

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وأكد رئيس البنك الأهلي أن انتقال رزاق سيسيه عن طريق صفقة انتقال حر.

وأشار نصار إلى أن الفريق أتمم الصفقات الخاصة به بنسبة 95%، مشيرًا إلى أن هناك احتمال لصفقة أخرى.

وأوضح أن هناك جلسة أخيرة مع كابتن خالد جلال قبل معسكر برج العرب للفريق، الذي سيبدأ يوم السبت.

وحول حارس الفريق الجديد محمد أبو جبل، قال أشرف نصار: "أبو جبل أخذ الأمور بتحدٍ كبيرٍ وتحدٍ بينه وبين نفسه ليستعيد مستواه، وإن شاء الله عودته للمنتخب".

احتمالية رحيل أبوجبل عن البنك الأهلي

وحول احتمالية رحيل أبو جبل عن الفريق، أكد أنه لا يوجد أي نية لرحيل أبو جبل وهو مركز جدًا في التدريبات ويؤدي بشكل ممتاز.

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