عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مخططة سيفشل.. فرج عمر: بيرسي تاو بيحاول يزهق الأهلي

صدى البلد

نشر أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، تدوينة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” . 

 

وكتب فرج عامر “ بيرسي تاو لحد دلوقتي بيحاول يقضيها أو يزهق الأهلي متأكد أن مخططه سيفشل ١٠٠٪؜ ”.

 

و يذكر أن أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب تدعيم جديد في مركز خط الدفاع.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “مفاجأة كولر يطلب رسمياً تدعيم خط دفاع الأهلي وبالذات في مركز المساك”.

وكان النادي الأهلي قد أعاد محمد مغربي مؤخراً وإنهاء إعارته في التشيك من أجل تدعيم خط الدفاع بعد رحيل بدر بانون عن صفوف الفريق.

الأهلى سموحة فرج عامر نادي سموحة بدر بانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألقوه من البلكونة أمام ابنه.. مقتل صيدلي بحلوان على يد زوجته وعائلتها

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2022

الأمومة مفاجأة لا أستطيع التحدث عنها|حقيقة حمل ياسمين صبري من أبو هشيمة

حق ولاء لازم يرجع.. قصة مقتل صيدلي تزوج "الثانية" تشعل الفيسبوك

قفزة جنونية مفاجئة لـ الدولار عالميا .. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

أبشروا.. انخفاض في أسعار البترول والذهب وتعيينات بالتعليم والرئيس يعلن خبرا سارا

ربنا يحفظ البلد.. أحمد موسى يبكى على الهواء .. فيديو

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28 سبتمبر

ترشيحاتنا

محرك قوي لنمو المجتمعات.. «جوتيريش» يدعو للاستثمار في السياحة النظيفة والمستدامة

رسميا.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خلال هذا الرابط

المطارات الأمريكية تلغي مئات الرحلات استعدادًا لإعصار إيان

إكرامي يثير الجدل: رمضان صبحي هيكون في الأهلي

أمريكا تقدم مشروع قرار بإدانة استفتاءات روسيا بمجلس الأمن

مسلسل دمه تقيل.. رمضان صبحي يحسم موقفه النهائي من الانضمام للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

الخيانة سبب الطلاق.. 10 صور أثارت الجدل لمنة عرفة| شاهد

الضعف الجنسي والتوحد.. حليب الإبل فوائد تفوق الخيال|تعرف عليها

النتيجة مفاجأة.. تناول فصين من الثوم على الريق يوميا

فيديو

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

شكلها اتغير.. بدرية طلبة تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ