مخططة سيفشل.. فرج عمر: بيرسي تاو بيحاول يزهق الأهلي

نشر أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، تدوينة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” .

وكتب فرج عامر “ بيرسي تاو لحد دلوقتي بيحاول يقضيها أو يزهق الأهلي متأكد أن مخططه سيفشل ١٠٠٪؜ ”.

و يذكر أن أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب تدعيم جديد في مركز خط الدفاع.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “مفاجأة كولر يطلب رسمياً تدعيم خط دفاع الأهلي وبالذات في مركز المساك”.

وكان النادي الأهلي قد أعاد محمد مغربي مؤخراً وإنهاء إعارته في التشيك من أجل تدعيم خط الدفاع بعد رحيل بدر بانون عن صفوف الفريق.