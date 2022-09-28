كان ماشي زي القطر.. شوبير يُعلق على خسارة الزمالك أمام الترجي

علَّق الإعلامي أحمد شوبير، على خسارة نادي الزمالك أمام الترجي التونسي، في نهائي البطولة العربية لكرة اليد، وفشله في التأهل إلى مونديال الأندية.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “أون تايم سيورتس”: “زعلت جدًا لخسارة الزمالك لتأهل مضمون لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد”.

وتابع: "الزمالك بدأ البطولة العربية بالفوز على الترجي بفارق 6 أهداف، وبعدها مشي زي القطر، ثم فاز على الكويت الكويتي ومولودية الجزائر وفاز أيضًا على الكويت الكويتي في نصف النهائي، وتقابل مع الترجي في المباراة النهائية وقدم عرضًا سيئًا ورغم ذلك الكرة تبتسم لك وتتعادل في اللحظة الأخيرة للمباراة وتلعب وقت إضافي والمباراة كانت تسير في اتجاه التعادل قبل أن يحرز الترجي هدف الفوز في وقت قاتل من فاول، ليقصي الزمالك من كأس العالم الأندية".

وأضاف: “أمر غريب جدًا خسارة الزمالك بفاول، لأن في كرة اليد، من الصعب بل مستحيل تسجيل الفاول، لصعوبة اختراق الحائط لأن جميع اللاعبين يتواجدون في الحائط”.

شوبير: اللي مزعلني إني قولت متخفوش على الزمالك

واختتم: “اللي مزعلني إني قولت متخفوش على الزمالك في كرة اليد وإن الزمالك تأهله لمونديال الأندية مضمون وفقًا للمستويات بين الفريقين”.

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