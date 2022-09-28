عصام الحضرى يشارك جمهوره بصور جديدة له .. شاهد

نشر عصام الحضري ، حارس مرمي منتخب مصر السابق ومدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي حاليا ، متابعيه بعدة صور له عبر حسابه بموقع انستجرام .

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصور على اعجابهم .

وأشاد الحساب الرسمي لـ الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” بـ عصام الحضري حارس مرمي المنتخب السابق ومدرب حراس مرمي المنتخب الأوليمبي حاليا .

ونشر الحساب الرسمي لـ الكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو لـ الحضري وعلق : “ الأكبر سنًا فى تاريخ مشاركات كأس الأمم الأفريقية، قاد منتخب بلاده إلى نهائي، عصام الحضرى قدم أداءً أسطوريًا برفقة الفراعنة فى مباراة نصف النهائي أمام بوركينا فاسو ”

وكان "الحضري" قد حقق العديد من الألقاب والأرقام المميزة خلال مشواره مع الأهلي، حيث خاض مع المارد الأحمر 309 مباريات (195 بالدورى الممتاز - 18 بكأس مصر - 4 بالسوبر المصرى - 81 مباراة ببطولات أفريقيا - 3 مباريات بكأس العالم - 8 مباريات بالبطولات العربية)، ورغم كونه حارس مرمى لكنه سجل هدفًا فى مرمى كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا فى لقاء السوبر الأفريقى عام 2002.