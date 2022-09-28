ميسي يقود الأرجنتين للفوز على جامايكا بثلاثية ودياً

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، منتخب بلاده للفوز على جامايكا بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما فجر اليوم، استعداداً لكأس العالم 2022 بقطر.

وتمكن ليونيل ميسي من تسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 86، 89، بعد ما دخل بديلاً في الدقيقة 56 بدلاً من مارتينيز، بينما سجل ألفاريز الهدف الأول في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

وبدأ الأرجنتين بتشكيل مكون من:.

حراسة المرمي: داميان مارتينيز.

خط الدفاع: تاجليافيكو – أوتامندي – روميرو – غونزالو مونتييل.

خط الوسط: جيوفاني لو سيلسو – غويدو رودريجيز – أليكسيس ماك اليستير.

خط الهجوم: ألفاريز – لاوتارو مارتينيز – دي ماريا.

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة في كأس العالم بجوار كل من السعودية والمكسيك وبولندا.