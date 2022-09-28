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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الحمصية بالمنزل

الحمصية
الحمصية

لم يتبق على المولد النبوي سوي أيام قليلة حيث اعتاد الشعب المصري تناول حلاوة المولد ضمن طقوس الاحتفال، ولكن يظل البعض يفضل إعدادها بالمنزل. 

وتقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة الحمصية بالمنزل. 

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نشرة المرأة.. حيلة عجيبة تخلصك من الشعر الزائد في جسدك.. ونصائح للحفاظ على شعر صحي.. وطريقة عمل ملبن حبل حلاوة المولد

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حلاوة المولد.. طريقة عمل ملبن حبل بعين الجمل


المقادير لعمل الحمصية 


۲کوب ونصف حمص نصف 
كوب سكر
نصف كوب عسل جلوكوز أو عسل أبيض
عصره ليمون
٢ملعقة كبيرة زيت


طريقه عمل الحمصية 


نضع العسل على النار ونقوم  بالتقليب جيد حتي يصبح اللون ذهبي ثم نقوم  باختبار لعرق العسل عن طريق تجريب نقطة من العسل فى طبق حتى نتاكد من انها بتكسر ثم نقوم بوضع المكسرات الدافي بعد تحميصها فى الفرن  ونحافظ عليها دافئه حتي تختلط بشكل جيد ونقلب جيدا.

 ثم نقوم بدهن  الصاج بالقليل من الزيت وتفرد الخليط بسمك 1سم  ونتركه حتى تبرد  وقبل التماسك ونقوم بتقطيعا.

ملحوظة:


يمكن عمل البندق والفستق والكاجو  واللوز ولكن في هذه الحالة يكون مقدار المكسرات ٢ كوب لنص كوب عسل لانه حبات المكسرات أكبر حجما وحتي تتألف كل المكسرات بخيوط العسل وتكون متماسكه ولا تتفكك أثناء التقطيع.
-وعلى مرضي السكر توخي الحذر  حتي لو كان كل مقادير الوصفه مناسبة وعدم الإفراط في التناول منها

مرضى السكر السكر مرض طريقة عمل المكسرات طريقة عمل الحمصية ​​​​​​​health

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