طريقة عمل الحمصية بالمنزل

لم يتبق على المولد النبوي سوي أيام قليلة حيث اعتاد الشعب المصري تناول حلاوة المولد ضمن طقوس الاحتفال، ولكن يظل البعض يفضل إعدادها بالمنزل.

وتقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة الحمصية بالمنزل.



المقادير لعمل الحمصية



۲کوب ونصف حمص نصف

كوب سكر

نصف كوب عسل جلوكوز أو عسل أبيض

عصره ليمون

٢ملعقة كبيرة زيت



طريقه عمل الحمصية



نضع العسل على النار ونقوم بالتقليب جيد حتي يصبح اللون ذهبي ثم نقوم باختبار لعرق العسل عن طريق تجريب نقطة من العسل فى طبق حتى نتاكد من انها بتكسر ثم نقوم بوضع المكسرات الدافي بعد تحميصها فى الفرن ونحافظ عليها دافئه حتي تختلط بشكل جيد ونقلب جيدا.

ثم نقوم بدهن الصاج بالقليل من الزيت وتفرد الخليط بسمك 1سم ونتركه حتى تبرد وقبل التماسك ونقوم بتقطيعا.

ملحوظة: