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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم تنبيهات المخابرات الأمريكية.. ألمانيا لم تستطع منع تخريب نوردستريم

أمريكا حذرت ألمانيا
أمريكا حذرت ألمانيا من ضرب نوردستريم

ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانت قد حذرت ألمانيا قبل أسابيع من هجمات محتملة على خطوط أنابيب الغاز نوردستريم في بحر البلطيق ، وذلك بعد أنباء عن تسرب غاز في خطوط الأنابيب الروسية إلى ألمانيا.

 

أفادت دير شبيجل نقلاً عن مصادر لم تسمها أن الحكومة الألمانية تلقت معلومات من وكالة المخابرات المركزية، مضيفة أن برلين افترضت حدوث هجوم يستهدف خطي أنابيب نورد ستريم 1 و 2.

 

وأضافت ديرشبيجل أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية رفض التعليق.

 


يأتي ذلك فيما تحقق أوروبا في تسريبات في خطي أنابيب غاز روسيين في بحر البلطيق ، مما أثار مخاوف من كوبنهاجن إلى موسكو بشأن تخريب البنية التحتية في قلب أزمة الطاقة.

ومع ذلك ، لم يتضح بعد من الذي قد يكون وراء أي عمل تخريبي ، إذا ثبت ذلك، على خطوط أنابيب نورد ستريم التي أنفقت روسيا والشركاء الأوروبيون مليارات الدولارات على بنائها.

وألقى رئيس الوزراء البولندي باللوم على عمليات التخريب في التسريبات ، دون الاستشهاد بأدلة ، في حين قال رئيس الوزراء الدنماركي إنه لا يمكن استبعاد ذلك.

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وقالت روسيا ، التي أوقفت تسليم الغاز إلى أوروبا بعد أن فرض الغرب عقوبات بسبب غزو موسكو لأوكرانيا ، أن التخريب كان محتملا وأن الحادث يقوض أمن الطاقة في القارة.

ووصف مسؤول أوكراني كبير الهجوم بأنه هجوم روسي لزعزعة استقرار أوروبا ، دون إعطاء دليل.


ولفت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إن التقارير الأولية عن الضرر الواضح لخط أنابيب نورد ستريم تشير إلى أنه قد يكون نتيجة عمل تخريبي، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

وقال بلينكين للصحفيين في وزارة الخارجية "هذه تقارير أولية ولم نؤكد ذلك بعد.".

تابع "الآن ، ما أفهمه هو أن التسريبات لن يكون لها تأثير كبير على مرونة الطاقة في أوروبا. والمهم هو أننا نعمل يومًا بعد يوم على أساس قصير الأجل وطويل الأجل لمعالجة أمن الطاقة.. وذلك في أوروبا و في جميع انحاء العالم".
كانت خطوط أنابيب نورد ستريم بؤرًا ساخنة في حرب الطاقة المتصاعدة بين العواصم الأوروبية وموسكو التي ضربت الاقتصادات الغربية الرئيسية ، وأدت إلى ارتفاع أسعار الغاز وأثارت البحث عن إمدادات الطاقة البديلة.

 

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