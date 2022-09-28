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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا ترجح و

أمريكا: عمل تخريبي وراء عطل خط الغاز الروسي نوردستريم 1

خط غاز
خط غاز


لفت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إن التقارير الأولية عن الضرر الواضح لخط أنابيب نورد ستريم تشير إلى أنه قد يكون نتيجة عمل تخريبي، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

وقال بلينكين للصحفيين في وزارة الخارجية "هذه تقارير أولية ولم نؤكد ذلك بعد.".

تابع "الآن ، ما أفهمه هو أن التسريبات لن يكون لها تأثير كبير على مرونة الطاقة في أوروبا. والمهم هو أننا نعمل يومًا بعد يوم على أساس قصير الأجل وطويل الأجل لمعالجة أمن الطاقة.. وذلك في أوروبا و في جميع انحاء العالم".

في غضون ذلك ، يحقق المسؤولون الأوروبيون في التسريبات غير المبررة التي تؤثر على خطي أنابيب نورد ستريم 1 و 2 اللذين ينقلان الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.
يأتي ذلك فيما، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها لاحظت أن القوات الروسية تستخدم طائرات إيرانية بدون طيار في أوكرانيا.

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قال السكرتير الصحفي للبنتاجون بات رايدر "نحن نقدر أن الروس يستخدمون الطائرات الإيرانية بدون طيار في أوكرانيا " .


وأضاف: "لقد رأينا أيضًا تقارير عن قيام أوكرانيين بإسقاط بعض هذه الطائرات بدون طيار" ، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

في الشهر الماضي ، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن روسيا تلقت الطائرات بدون طيار ، لكنه قال إنه "من السابق لأوانه تحديد" كيف ستضيف الأسلحة الجديدة للقتال.

وقال كيربي للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "يبقى أن نرى التأثير الإجمالي الذي سيكون على تلك الطائرات بدون طيار ، لكنه لن يغير من  القدرات التي نواصل تقديمها".

وأضاف كيربي: "نعرف أن هناك بعض الصعوبات التي واجهها الروس مع بعض تلك الطائرات بدون طيار" ، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

 

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