عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 219 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنوفية

إزالة تعديات في المنوفية
إزالة تعديات في المنوفية

 

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 والتي بدأت في 10 سبتمبر الجارى وحتى أمس الثلاثاء  بلغ 219 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية .

تمكنت الأجهزة التنفيذية في إزالة165 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة  مبانى  بمساحة 11 ألف و 932 متر  ضمن المستهدف تنفيذه ، و تنفيذ إزالة فورية لـ 36 حالة  مبانى  بمساحة 3178 متر ، و 54 حالة تعدى  زراعة بمساحة فدان و17 قيراط و20 سهم .

محافظ المنوفية يتفقد عددا من المدارس للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى

محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدة مالية ومواد غذائية إلى مواطنة كفيفة

كما أشار محافظ المنوفية إلى أن أعمال الموجة الـ 20 قد شملت إزالة 84 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة خارج المستهدف  ، تنوعت ما بين 58 حالة مبانى  على مساحة 6910 متر و 26 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان  و9 قيراط و 11 سهم ، فضلا عن إزالة 61 حالة أخرى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 6259 متر.

ومن جانبه شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المواصلة في تنفيذ حملات الإزالة لكافة مخالفات البناء ضمن أعمال الموجة الـ 20 ، مع تنفيذ الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات المخالفة في المهد واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين حفاظا على الصالح العام ، مؤكدا بأنه لن يتهاون في محاسبة أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفى صوناً لحقوق ومقدرات الأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية ، تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 14 أغسطس حتى أول سبتمبر الجارى ، وجارى تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 10 سبتمبر وحتى 29 من نفس الشهر ، وسيتم تنفيذ المرحلة الثالثة في 8 أكتوبر وحتى 27 أكتوبر 2022 .

المنوفية مخالفات البناء تعدي على الأراضى الزراعية الأراضى الزراعية املاك الدولة محافظ المنوفية اخبار محافظة المنوفية اخبار المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

انهيار قوي لـ الذهب عالميًا.. وسعر عيار 21 في مصر مفاجأة

حجم انتقالات غريب .. مدحت شلبي ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

الحقوا اشتروا| موجة انخفاض تجتاح سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لوفاة صديقة عروس البحيرة أثناء الزفة

إكرامي يثير الجدل: "رمضان صبحي إن شاء الله هيكون في الأهلي"

هل توسط حسن حمدي للخطيب لإعادة رمضان صبحي للأهلي؟.. إكرامي يكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

هل اجتناب التعامل مع حماتي منعًا للمشاكل حرام ؟.. علي جمعة يجيب

كابوس يطارده.. منتخب السنغال عقدة كارلوس كيروش رسميا ووديا

الصحة تطلاق 11 قافلة طبية للكشف والعلاج مجانا

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28-9-2022

محكمة الأسرة تعاقب أم وجدة رفضتا تمكين أب من رؤية ابنه.. تفاصيل وحيثيات

كيف تصل مصر لـ 100 مليار دولار صادرات؟ كاتب صحفي يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تتمالك دموعها.. بدرية طلبة: أتمنى ارتداء الحجاب والتمثيل يمنعني

هل يتم استبعاده.. قميص الشناوي صداع في رأس فيتوريا ويهدد استقرار المنتخب

ابتعد عنه فورا.. طبيب يكشف مخاطر الجمبرى الصينى والمستورد المجمد

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

فيديو

نجمات تألمن بسبب الخيانة الزوجية.. اعترافات منة عرفة تثير الجدل.. ورد فعل الأخيرة صادم.. فيديو

عبد الله حسن: زواجي من غادة رجب وراء غيابي عن الساحة الغنائية

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ