إزالة 219 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 والتي بدأت في 10 سبتمبر الجارى وحتى أمس الثلاثاء بلغ 219 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية .

تمكنت الأجهزة التنفيذية في إزالة165 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة مبانى بمساحة 11 ألف و 932 متر ضمن المستهدف تنفيذه ، و تنفيذ إزالة فورية لـ 36 حالة مبانى بمساحة 3178 متر ، و 54 حالة تعدى زراعة بمساحة فدان و17 قيراط و20 سهم .

كما أشار محافظ المنوفية إلى أن أعمال الموجة الـ 20 قد شملت إزالة 84 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة خارج المستهدف ، تنوعت ما بين 58 حالة مبانى على مساحة 6910 متر و 26 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان و9 قيراط و 11 سهم ، فضلا عن إزالة 61 حالة أخرى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 6259 متر.

ومن جانبه شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المواصلة في تنفيذ حملات الإزالة لكافة مخالفات البناء ضمن أعمال الموجة الـ 20 ، مع تنفيذ الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات المخالفة في المهد واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين حفاظا على الصالح العام ، مؤكدا بأنه لن يتهاون في محاسبة أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفى صوناً لحقوق ومقدرات الأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية ، تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 14 أغسطس حتى أول سبتمبر الجارى ، وجارى تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 10 سبتمبر وحتى 29 من نفس الشهر ، وسيتم تنفيذ المرحلة الثالثة في 8 أكتوبر وحتى 27 أكتوبر 2022 .