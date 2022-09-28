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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال لقائة وزيرة التخطيط

المدير الإقليمي لشركة أوبر: 14 مليون راكب و700 ألف سائق بمصر

صدى البلد

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فرانس هيمسترا، المدير الإقليمي لشركة أوبر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و يوسف أبو سيف، مدير عام أوبر مصر.وأحمد علي، مسئول العلاقات الحكومية بشركة أوبر.

خلال اللقاء استعرضت وزيرة التخطيط أهم ملامح عمل الوزارة ومجالات اهتمامها وأهم المشروعات التي تعمل على تنفيذها، مشيرة إلى اهتمام الدولة بدعم وتمكين دور القطاع الخاص المصري والأجنبي ومنحه مزيدا من فرص العمل، والتوسع في مصر بما يحقق النمو الاقتصادي في كافة المجالات.

كما أكدت السعيد اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في القطاعات التكنولوجية والعمل على توطين أحدث التكنولوجيات في العالم، ومنح الشباب المصري فرص لتعلم أفضل أساليب صناعة البرمجيات في كبرى الجامعات العالمية؛ إيمانًا من الدولة المصرية بضرورة امتلاك أحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيات.

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كما شددت السعيد على أن مصر تتجه وبقوة نحو الاقتصاد الأخضر، موضحة أن استضافة مصر لمؤتمر COP 27 سيكون علامة فارقة في رفع الوعي وتحقيق معدلات نمو كبيرة للمشروعات الخضراء في مصر.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد اهم المشروعات التي يعمل عليها الصندوق السيادي في مجالات الطاقه المتجددة وخصوصا مشروعات الهيدروجين الاخضر والتي ستضع مصر في مكانة متميزه كأحد اهم مراكز الطاقة النظيفة في العالم ومشروعات تحلية المياة والتي نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العامله في مجال تحلية المياة وكذلك مصنع نيرك لتصنيع سيارات القطارات وفضلا عن الاستثمارات في مجال السياحه والتعليم والمخازن الاستيراتيجية

ومن جانبه أكد السيد فرانس هيمسترا تركيز شركة أوبر على عنصر الاستدامة مؤكدًا أن مصر تمثل سوقًا مهماً للاستثمار فيها، خاصة في ظل الجهود المبذولة من جانب الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية  .

وأكد فرانس علي حماس أوبر عالميًا لانعقاد مؤتمر COP27 في شرم الشيخ هذا العام، وسلط الضوء على إلتزام أوبر أن تصبح منصة تنقل خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040 على مستوى العالم، مما أدى إلى الزيادة في رغبة أوبر عالميًا للمشاركة في المؤتمر.  
واستعرض هيمسترا الخطوات والمنتجات التي بدأت بها شركة أوبر العالمية وتوسيع محفظتها وفقًا لما يحتاجه السوق المصري.

كما أوضح أن أحد اهم منتجات الشركة هو خدمة UberBus ولقد تم اطلاق هذه الخدمة من مصر لتصبح القاهرة أول مدينة عالميآ لإتاحة خدمة UberShuttle. وأخيرا وضح فرانس ان الشركة لديها 14 مليون راكب يستخدمون منصاتها وحوالي 700 ألف سائق منذ إطلاق خدمة أوبر في مصر عام ٢٠١٥.
حضر اللقاء أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني،والدكتور محمد العقبي المستشار الاعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 

هالة السعيد شركة أوبر القطاع الخاص النمو الاقتصادي

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