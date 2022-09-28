قبل تهريبها خارج المحافظة.. ضبط 10 أطنان أرز خلال حملة تموينية بكفرالشيخ

أسفرت حملة تموينية ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن ضبط سيارة نقل محملة بكمية من الأرز الشعير وقدرها 10 أطنان و 45 كيلو جرام قبل تهريبها خارج المحافظة بغرض بيعها بالسوق السوداء وحُرر المحضر رقم 7941 لسنة 2022م، جنح مركز بيلا.

وصرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، بأنه بناءً على تعليمات المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بمتابعة تطبيق قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية بوجوب توريد الأرز الشعير للعام الحالى، تم تشكيل حملة تموينية بإدارة تموين بيلا تحت إشراف عبدالفتاح سالم مدير الإدارة، لمتابعة توريد الأرز الشعير، وضبط المخالفين والمحتكرين لهذه السلع الاستراتيجية.