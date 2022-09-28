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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزير التجارة ونواب الشيوخ يناقشون إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

أحمد سمير وزير الصناعة
أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ برئاسة  النائب محمد حلاوة، بالاشتراك مع  مكتبى لجنتى  الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، اجتماعاً بحضور المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية؛ لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

توطين صناعة السيارات في مصر

وأكد وزير الصناعة أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة المكون المحلي بها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الاوكرانية، لافتاً إلى أن إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يساعد على الإنفاق على الأبحاث والدراسات اللازمة لتطوير وحماية تلك الصناعة وتحفيز المستثمرين والمستهلكين لانتشار السيارات صديقة البيئة.

وقد وافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون وإعداد تقرير تمهيدًا لعرضه  بالجلسة العامة.

لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ
المشروعات المتوسطة والصغيرة مجلس الشيوخ صناعة السيارات القوى العاملة كورونا وزير الصناعه علاء الدين فؤاد

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