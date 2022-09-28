أوباما يشعل أزمة فى نادي الزمالك .. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يرفض الرحيل بشكل نهائي عن ناديه بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "فيريرا المدير الفني طالب برحيل أوباما، والأخير لديه قناعه بأنه لن يكون له دور في الموسم الجديد، ولكن يتفاوض مع الأندية الراغبة في خدماته بالرحيل بنظام الإعارة فقط، لرغبته في العودة مرة أخرى إلى القلعة البيضاء مستقبلًا".

واختتم أمير هشام: "أوباما لديه عرضين من جانب المقاولون العرب ونادي حرس الحدود الصاعد حديثًا للدوري، من أجل الحصول على توقيعه، إلا أنه لم يحسم قراره حتى الآن".

مصير شباب الزمالك في قبضة فيريرا

يعكف البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك حاليا، على الوقوف على هوية اللاعبين الشباب المنتظر بقائهم مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد تمهيدا للرهان عليهم مستقبلا بعد ان كلف اسامة نبيه المدرب العام بالاشراف على فريق الأمل وكتابة تقارير عن العناصر المميزة بالتنسيق مع محمد حلمى مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

ووعد فيريرا مسئولي الزمالك بالعمل على تجديد الدماء بشكل مكثف في الفترة المقبلة تنفيذا لقرارات مرتضى منصور رئيس النادي بخلاف البحث عن الصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها في نهاية الموسم الجاري.

وشهدت الأيام الماضية وضع المدرب المخضرم فيريرا العديد من الأسماء على رأس الأولويات في المرحلة المقبلة نالوا إعجابه وإشادة طاقمه المعاون في إطار خطة تجديد الدماء مثل يوسف أسامة نبيه، وسيف جعفر وسيد نيمار الذين ظهروا بمستوى جيد فى الفترة الاخيرة.