منافسات خاصة لذوى الهمم على مسرح بطولة العالم دايمونت كب لكمال الأجسام

قررت اللجنه العليا المنظمه لبطولة أحمد علي دايمونت كب 2022 برئاسة المهندس أحمد علي ادراج فئة ذوي الهمم من أبطال كمال الأجسام وتنظيم عرض خاص لهم ليتنافسوا ويحققو حلمهم بالوقوف على مسرح بطولة العالم دايمونت كب.

وسيتم تكريمهم ومنحهم مكافأة خاصة من قبل إدارة البطولة كما سيتم تتويجهم من قبل رموز اللعبه وابطالها على رأسهم الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقه البدنيه والدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقه البدنيه والاسطوره بطل العالم الكابتن الشحات مبروك وبعض ابطال العالم وإدارة البطوله .



ويذكر أن محافظة القاهره تستضيف الحدث الرياضي العالمي خلال أيام 29 و30 سبتمبر و 1 أكتوبر القادم في نسختها الرابعه لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك ، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاتحاد الدولي والمصري لكمال الأجسام واللياقه البدنيه ،و بحضور الدكتور "رفائيل سانتونجا" رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB، ونائبه الأول ورئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي الدكتور "عادل فهيم" وتتميز بطولة احمد علي دايمونت كب بكونها بطولة دولية رسمية تتبع الاتحاد الدولي لكمال الأجسام IFBB، وعلى الأجندة الرسميه للاتحاد بمشاركة متوقعة لاكتر من ٥٠ دولة عربية واجنبيه حتى الآن ابرزهم : الأردن – فلسطين – سوريا – البحرين – سلطنة عُمان – الإمارات – اليمن – اسبانيا – مالطا – بولندا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المُضيفة للبطولة.



هذا وتقدم البطولة جوائز مالية تقدر بثلاثه ملايين جنيه مصري بالإضافة ل 12 كارت احتراف إيليت برو للفائزين بالمركز الأول في كافة الفئات ويشارك في تحكيمها 5 حكام من أوروبا، و2 حكام عرب، و4 حكام مصريين.