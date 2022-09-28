صور الملكة إليزابيث تتصدر واجهات مركز تجاري عالمي في دبي | شاهد

الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بوجهها المشرق وزينتها المضيئة وحمرة شفاهها اللامعة، تحتلّ واجهات صالة Sotheby’s "سوذبيز" في المركز التجاري العالمي في دبي.

الصور الأربع المتساوية الأجزاء، من توقيع فنّان البوب آرت العالمي أندي وارهول (1928 – 1987)، الذي اشتهر بألوانه الجريئة، وأفكاره المدهشة، وتنقّله بخفّة بين الأنواع والأشكال الفنّية.

الصور المعروضة نقلها وارهول عن الصورة الفوتوغرافية الأصلية التي تمّ التقاطها في العام 1985، بمناسبة اليوبيل الفضي للملكة، وأعيد تقديمها في لوحةٍ نابضة بالحياة، تبلغ قيمتها مليوناً و600 ألف دولار أميركي.

موضوعات متنوعة

الصور جزء من مجموعة "Queen Reigning" أو "عهد الملكات"، وتجمع أعمالاً عدّة للفنان الأمريكي، تصوّر موضوعاتٍ متنوّعة، مثل وجوه المشاهير والحكّام، ولقطات تصميم وديكور، عُرضت كلّها في المعرض الوطني للصور في لندن، وفي قلعة وندسور.

إلى جانب صور الملكة الراحلة، تعرض "سوذبيز" أربع لوحاتٍ للملاكم العالمي محمد عليّ كلاي، تعود للعام 1987، وتصل قيمتها التقديرية إلى 300 ألف دولار.

صوّر وارهول "رياضي القرن" كما وصفه المختصّون بالشأن الرياضي في تلك الفترة، وهي من ضمن مجموعة وارهول المسمّاة "الرياضيون"، وقال يوماً: "أحببت الرياضيين لأنهم النجوم الكبار الفعليين".